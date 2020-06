Hvalila se da je vratila potpore, ali za firmu ih je ipak zadržala

Tvrtka 'Dobrodošao u klub' je, prema FINA-i, samo u 2019. godini imala 3,23 milijuna kuna prihoda i 1,75 milijuna kuna rashoda. Dobit je bila 1,21 milijun kuna

<p>Tvrtka <strong>Severine Kojić</strong> (47) 'Dobrodošao u klub' dobila je potpore od HZZ-a za ožujak, travanj i svibanj. Taj novac nije vraćen. Tijekom korona krize ova tvrtka popularne pjevačice predala je zahtjev za pomoć države za očuvanje radnih mjesta. Tad je Severinin PR menadžer <strong>Davor Grgin</strong> objavio kako su njezini suradnici, dok je pjevačica boravila u Srbiji, podnijeli zahtjev za mjeru, bez njezine prethodne suglasnosti, i za njezinu samostalnu djelatnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Severina nije ponijela osobnu pa je jedva pustili na sud</strong></p><p>Grgin je tvrdio da je Severina zatražila da se sredstva vrate i da je pokrenut postupak za opoziv. Prije nekoliko dana Grgin nam je rekao kako su, odmah po zahtjevu opoziva mjere u tvrtki 'Dobrodošao u klub d.o.o.', uplaćena sredstva vraćena na račun koji im je poslao HZZ. S druge strane, HZZ nam kaže kako su sredstva za “Dobrodošao u klub” uredno isplaćena i nisu vraćena.</p><p>Što se ovdje dogodilo?</p><p>Inzistirali smo na odgovorima i kod Severine i kod HZZ-a te uspjeli dokučiti di su pare. Naime, kako kaže Grgin, novac za Severininu samostalnu djelatnost, navodno zatražen bez njezine suglasnosti, pogreškom je u ožujku uplaćen na firmu 'Dobrodošao u klub'. Tih 3250 kuna su zaista vraćenih HZZ-u, i to 7. svibnja.</p><p>Informaciju nam je potvrdio HZZ, a i Grgin se potrudio i poslao nam izvadak o transakcijskom računu. Međutim, tvrtka 'Dobrodošao u klub', koja je zatražila potporu i dobila je, uredno je tri mjeseca dobivala novac od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tu govorimo o 11.250 kuna i taj novac nije vraćen. A zašto je isplaćen? Kako nam je Severinin PR menadžment rekao, zahtjev za potporom predan je za jednog zaposlenika te tvrtke.</p><p>Vlasnica i direktorica firme je Severina Kojić, a njezin PR menadžer nam nije odgovorio o kojem se to zaposleniku radi. Ipak, naglašava da se ne radi o Severini. Inače, ta tvrtka je, prema FINA-i, samo u 2019. godini imala 3,23 milijuna kuna prihoda i 1,75 milijuna kuna rashoda. Dobit je bila 1,21 milijun kuna.</p><p>Mirenje između bivših partnera, pjevačice Severine Kojić i srpskog biznismena <strong>Milana Popovića</strong>, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u srijedu nije uspjelo. Ovaj put riječ je bila o privatnoj tužbi za klevetu koju je Popović podnio protiv Severine i njezina bivšeg odvjetnika Darija Budimira zbog navoda iz jedne od sudskih žalbi koju je pisao kao njezin pravni zastupnik. Inače, članak 15. Zakona o odvjetništvu kaže da odvjetnik ne smije biti pozvan na kaznenu odgovornost za pravno mišljenje izraženo u pružanje pravne pomoći u postupku pred sudom ili drugim tijelima državne vlasti.</p><p>Na tom je ročištu Popović, kako neslužbeno doznajemo, od Severine i njezina bivšeg odvjetnika zatražio da se ispričaju za navode te da svaka strana pokrije vlastite sudske troškove. Oni su to odbili, zbog čega će se krenuti u sudski postupak. Predmet tužbe, pisao je Jutarnji, navodi su iz žalbe na privremenu mjeru Općinskoga građanskog suda u Zagrebu kojom je odlučeno da oba roditelja trebaju provoditi jednako vremena sa zajedničkim djetetom.</p><p>Severina, koja je na sud došla u pratnji branitelja <strong>Mate Matića</strong>, nakratko je zapela na porti suda. Naime, kako smo neslužbeno doznali, uz sebe nije imala osobnu iskaznicu ili neki drugi identifikacijski dokument s fotografijom, koji je potreban kako bi pravosudni policajci utvrdili identitet stranaka koje dolaze na sud. Nakon što su joj pravosudni policajci objasnili da je ne mogu pustiti ako netko od zaposlenika suda ne potvrdi njezin identitet, njezin branitelj otišao je do suca <strong>Domagoja Kurobase</strong>.</p><p>Dok su na porti čekali da on 'prepozna' Severinu, drugookrivljenu u postupku koji vodi, naišla je sutkinja i potvrdila njezin identitet. Naknadno je netko od njezinih suradnika na sud dostavio njezinu osobnu iskaznicu. Kamera našeg fotoreportera u dolasku je uhvatila i Milana Popovića. Pozornost mu je, čini se, privukao nedavno dovršeni moderan vojni neboder na uglu Ilice i Ulice Svetog Duha, koji se nalazi odmah nasuprot zgradi suda. Kratko je zastao i usmjerio svoj mobitel prema njemu. </p><p> </p>