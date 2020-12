Pacijenti Psihijatrijske bolnice Ugljan dobili su sve što im treba. Jako puno ljudi se javilo da bi doniralo pomoć pa bismo pakete koji još uvijek stižu i prikupljat će se u četvrtak 17. prosinca od 16.30 sati ispred bivšeg "Mercatora" u Zadru, preusmjerili za pomoć Vukovaru, kazala nam je to Martina Šušić, zdravstveno-laboratorijska tehničarka koja u Psihijatrijskoj bolnici na Ugljanu radi već 16 godina.

Prije samo nekoliko dana tražila je pomoć za pacijente bolnice.

- Ti pacijenti nemaju ni čarape, kamoli patike... Svu svoju i muževu robu u odličnom stanju odnijela sam i podijelila...ali nažalost to je svega za možda pet pacijenata, za jednu presvlaku...Žao mi je tih ljudi koji nisu krivi što se tamo nalaze, a kod nas je sram biti psihički bolesnik i takvi se ljudi zanemaruju. Molila bi vas ako nam možete pomoći usrećiti naše pacijente i u ova teška vremena izmamiti im osmijeh na lice - napisala je Martina Šušić na profilu na društvenoj mreži te dodala da je dobila odobrenje ravnatelja Psihijatrijske bolnice Ugljan, a da od odjeće trebaju jakne, hlače, majice, gaćice, čarape, papuče, patike i posteljinu za 400 pacijenata od kojih je 100 žena i 300 muškaraca te obuću.

Akcija je u samo nekoliko dana toliko narasla da je prešišala potrebe bolnice. Stiže 400 komada posteljine od donatorice iz Njemačke, a studenti su sakupili isto toliko pari čarapa, paketi već putuju poštom, a glavna akcija tek se očekuje.

- Pomoć stiže ne samo iz Zadra nego iz svih dijelova Hrvatske. Ljudi su zbilja dobri i žele izdvojiti za one u potrebi iako su svima plaće mizerne, puno je ljudi dobilo otkaze i lošije stoje zbog pandemije virusa. Unatoč tome ponovno smo kao narod pokazali da imamo veliko srce i sluha za one kojima je pomoć najpotrebnija, od srca zahvaljujem svima. Ono čega se bojim jest da se kod Mercatora ne stvori velika gužva s obzirom na epidemiološke mjere kojih se trebamo pridržavati. Javilo se već 300 ljudi koji bi došli nešto donijeti. Molim sve da obavezno nose maske i održavaju razmak i pridržavaju se mjera, te da ne dolaze svi odmah u 16.30 jer akcija tada tek počinje. Imam još tjedan dana za razmisliti kako ćemo to sve organizirati te ćemo obavijestiti javnost - kazala nam je Šušić koja se nije nadala ovako velikom odazivu dobročinitelja.

Razgovarali smo i s ravnateljem Psihijatrijske bolnice koji kaže da su im sve donacije dobrodošle.

- Psihijatrijska bolnica Ugljan ne provodi nikakve akcije, mi nismo organizatori, njih su inicirali pojedinci na svoju ruku, ali smo spremni prihvatiti svaku donaciju. Naši pacijenti nisu goli i bosi. Mi imamo krojačicu kojoj kupujemo materijal od sredstava bolnice i ona šije odjeću za pacijente, a česte su donacije žena iz obližnjeg Preka. Bolnica inače nije dužna skrbiti o njihovoj odjeći, ali od naših 400 štićenika, 300 pacijenata i 40 korisnika nemaju novčanih primanja, a većina nema obitelj. Nakon što krojačica sašije odjeću, znaju grintati da su svi u istoj boji, jer nekad kupimo više istog tekstila pa je humanije da uz to imaju i nekakve traperice i trenirke. Medicinske sestre često znaju reći njihovim posjetiteljima da im ne nose toliko sokova nego da donesu čarape ili kakav odjevni predmet umjesto toga. Naša zaposlenica je na osnovu toga pokrenula malu akciju koja je jako narasla - kazao nam je Mladen Mavar, ravnatelj Psihijatrijske bolnice u Ugljanu te dodao da svojim štićenicima inače pripreme poklone za Novu godinu, a unutra im, uz kojekakve sitnice obavezno stave po par čarapa, jabuku i slično, što ih jako razveseli.

Akcija je zaživjela i u drugim krajevima županije pa se pomoć tako prikuplja i u obližnjoj Sutomišćici na Ugljanu i u Petrčanima na kopnu.