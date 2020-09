Pomoćnik ministra obrazovanja zaposlio brata. Kaže: 'Ja bih savjetovao da se to ne radi'

Pomoćnik ministra obrazovanja priča da mladi odlaze iz Hrvatske radi manjka domoljublja. Uhljebio je brata, a kći mu je baš nedavno dobila stalni posao u školi. Drugi brat je ravnatelj gimnazije u Imotskom

<p>Prije nego je <strong>Momir Karin</strong> postao ono što sada jest, a to je pomoćnik ministra obrazovanja, bio je ravnatelj Obrtničko-industrijske škole u Imotskom. Tada je u tu ustanovu zaposlio vlastitog brata. Slali smo upite Ministarstvu da pokušamo doznati je li bilo javnog natječaja i po čemu je baš ravnateljev brat bio najbolji kandidat za radno mjesto domara. Nismo se usrećili odgovorima. Dio je pitanja je preskočen, a na druga smo dobili tek izmotavanja. Nazvali smo, stoga, samog Karina. </p><p>Prije nego krenete na čitanje obrazloženja, valja spomenuti da mu je drugi brat 2013. godine postao ravnatelj gimnazije u Imotskom, a kći je nakon diplomiranja dobila posao učiteljice. Tek dva mjeseca radila je na pola radnog vremena, a sada je, s prvim danom 2020. godine dobila stalni posao u splitskoj OŠ Pujanke. </p><p>Ministri obrazovanja su se mijenjali, a njen otac ostajao je na mjestu pomoćnika. Preživio je<strong> Predraga Šustara</strong>,<strong> Blaženku Divjak</strong> i sada asistira <strong>Radovanu Fuchsu</strong>. Rodom je iz Grubina kod Imotskog. Bio je predsjednik splitsko-dalmatinskog HSS-a.<strong> Krešo Beljak</strong> ga je suspendirao kad je uoči izbora pozivao ljude da glasaju za HDZ i <strong>Milana Kujundžića</strong>. </p><p>Momira Karina se obično ne pamti, a da ga se pamti, pamtilo bi ga se po školi mišljenja da ljudi sele iz Hrvatske jer nisu domoljubi. </p><p>"Danas se u Hrvatskoj nudi plaća od 1500 eura, stan i hrana, ali nešto se događa i ljudi odlaze van. Je li to pomodarstvo ili više nemamo taj domoljubni osjećaj?", pitao se na otvorenju škole kod Ciste Provo. </p><p>Jesmo li spomenuli da je Karin dobar prijatelj <strong>Tonćija Vuksana</strong>, ravnatelja s kojim smo razgovarali nedavno kad je bez natječaja zaposlio vlastitu bivšu kćer?</p><p>I o tome smo popričali s profesionalnim pomoćnikom ministara. Ali najprije smo pitali kako je uspio zaposliti svog brata. Odmah je rekao da nam je ranije u mailu napisao apsolutno sve što je znao. Preskočio je tada odgovoriti kada je njegov brat zaposlen. </p><p> <strong>Znači li to da vi zaista pojma nemate je li vaš brat zaposlen na mjestu domara u školi dok ste vi bili ravnatelj? </strong></p><p>- Nije zaposlen. Ja sam vam odgovorio da je radio jedno kraće vrijeme. </p><p><strong>Ali niste odgovorili kada je zaposlen. Je li to zapošljavanje odrađeno u vrijeme kad ste vi bili ravnatelj? </strong></p><p>- Sad je on otišao u Njemačku. </p><p><strong>Je li zaposlen u vrijeme kad ste vi bili ravnatelj? </strong></p><p>- Zaposlen je u vrijeme kad sam ja bio ravnatelj. U školi je radio jedno kraće vrijeme. </p><p><strong>Koliko kraće? </strong></p><p>- Ne znam. </p><p><strong>Otprilike barem? </strong></p><p>- Ne znam koliko godina... točno. </p><p><strong>Je li vam bilo nezgodno zaposliti ga? </strong></p><p>- Ne. </p><p><strong>Jeste li imali problema zbog toga? </strong></p><p>- Ne, nije bio nikakav prigovor. Kad bilo koga zaposlite uvijek vam dođu neki... Ali nije tu bilo prigovora. </p><p><strong>Dobro. Pretpostavljam da nije ni bilo drugih kandidata za radno mjesto domara kad ste njega uzeli? </strong></p><p>- Da... Svi ti podaci su u školi, ne bi ja htio nešto krivo reći. </p><p><strong>Ali vi ste tada bili ravnatelj, vi valjda znate je li bilo kandidata i zašto ste izabrali svog brata. </strong></p><p>- Sve postoji. Sve možete provjeriti u školi. </p><p><strong>Dobro, ali sadašnji ravnatelj mi ne može reći zašto ste vi tada smatrali da je netko najbolji za neko radno mjesto. </strong></p><p>- (tišina)</p><p><strong>Po čemu je vaš brat bio najbolji kandidat? </strong></p><p>- Ne bi ja sad... ne bi ja sad razgovarao o tome. </p><p><strong>Okej. Drugi brat vam je ravnatelj gimnazije? </strong></p><p>- Je. Imam četiri brata. Vi sve dobro znadete.</p><p><strong>A vaša kći je zaposlena u OŠ Pujanke nedugo nakon što je dobila diplomu? </strong> </p><p>- Moja kći putuje 160 kilometara svaki dan. Tako da, ne vidim što sam tu pomogao ili nisam pomogao. Pa nije u Imotskom zaposlena. </p><p><strong>Okej. Odobravate li postupke Tonćija Vuksana, ravnatelja osnovne škole u Zagvozdu? </strong></p><p>- Pa ne odobravam. Apsolutno ne odobravam. Takve postupke. Ništa ja to nisam znao što je on napravio, nije on to meni nikada rekao, niti sam ja znao da vi to pišete, niti me on zvao, niti mi je rekao išta, ja jesam iz tog kraja i sve to je, ali nisam ja znao to. Ne odobravam to. </p><p><strong>Ali dobro, on je kao ravnatelj zaposlio kćer, a vi ste brata. Pa zar to ne dođe na isto? </strong></p><p>- Ma nema to nikakve poveznice... Niti sam ja na taj način zaposlio brata, mislim bilo je, opet kažem ovo je..., ona je na 60 dana... Mislim sve se može provjerit. Te nekakve priče o tome možete pogledati sve vam je na raspolaganju. </p><p><strong>Možete li vi s vaše pozicije utjecati da se prevenira nepotizam u obrazovanju?</strong></p><p>- Ali... a... Vi znate da postoje jasne procedure pri zapošljavanju. Ministarstvo uopće tu nema nikakvog utjecaja. Mučne su to situacije. Ne bih volio, stvarno, da sam znao... Isto bih savjetovao svakome da takve stvari ne radi, kad bude natječaj svako ima pravo prijavit se i proći. </p><p><strong>Okej, Hvala vam na razgovoru. </strong></p><p>- Hvala vama. </p>