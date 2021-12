U Osječko-baranjskoj županiji na bolničkom je liječenju gotovo 130 ljudi, a 25 njih je na respiratoru. Još uvijek je među testiranima jedna trećina pozitivnih.

- Osjeti se stagnacija, nešto je manje pozitivnih u ukupnom broju testiranih, no i dalje su to visoke brojke. Priljev bolesnika koji zahtijevaju hospitalizaciju još uvijek je dvoznamenkasti. Na našu sreću, dvoznamenkasti broj se i otpušta. Oko 65 posto svih naših kapaciteta je zauzeto. To se odnosi na naše ukupne kapacitete, jednako tako i na one respiracijskom centru gdje osobe različite životne dobi diše i živi uz potporu mehaničke ventilacije, od 17 godina pa do onih iza 80 godina - rekao je Domagoj Drenjančević, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu KBC-a Osijek, za središnji Dnevnik HTV-a.

Drenjančević je također rekao da čak 70 posto hospitaliziranih ljudi nije cijepljeno.

- Nažalost, i dalje prevladavaju. Oko tri četvrtine njih je necijepljeno odnosno neimuno. Takve brojke će nastaviti i dalje biti, rekao je i dodao kako među hospitaliziranima ima i cijepljenih. Unatoč tome što su cijepljeni s dvije doze, ali cijepljeni su prije više od pola godine. Sve studije pokazuju da imunost nakon cijepljenja se gubi i slabih, iznad šest mjeseci je potrebno i docjepljivanje - rekao je.

Svima preporučuje da prihvate booster dozu, jer iskustva zemalja koje su provele cijepljenje s trećom dozom pokazuju da je broj hospitalizacija i teških oblika COVID-a značajno manji.

- To su dokazi koje je nemoguće oboriti. Svi naši djelatnici, kojima je bio rok, cijepili su se trećom dozom i to je za pohvalu. Konačno u njihovom interesu je, ali i za sigurnost bolesnika i spremnost zdravstvenog sustava - zaključio je.





Što se tiče djece, kazao je da postoji preporuka za cijepljenje djece stare između 12 i 18 godina.

- Mlađa djeca, EMA još nije donijela jasnu preporuku. Uvijek treba procijeniti korist od cijepljenja i štetu. Svakako da postoji višestruka korist cijepljenja svih dobnih skupina, tako će vjerojatno biti i s cijepljenjem djece, rekao je Drenjančević.

Umiru i mladi

U Klinici za infektivne bolesti bitku s koronavirusom izgubio je 23-godišnjak, a u KBC-u Zagreb 33-godišnjak. Umiru sve mlađi pacijenti. U splitskom KBC-u u malo više od mjesec dana izgubili su čak 31 bolesnika.

- To je 31 izgubljen život koji se nije trebao izgubiti, koji je mogao biti preveniran i brojne obitelji koji su ostali bez svojih najbližih bespotrebno - rekla je Sandra Stojanović Stipić, predstojnica Klinike za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBC-a Split.





Iako je broj novozaraženih u padu, u bolnicama se još ne osjeti rasterećenje. Na respiratoru je i dalje mnogo pacijenata.

- U našoj bolnici imamo 210 hospitaliziranih COVID pozitivnih pacijenata, 25 osoba nalazi se u jedinicama intenzivnog liječenja na respiratoru - rekao je Damir Poljak, ravnatelj OB Varaždin.

- Kod nas tko uđe, od prve do zadnje sekunde traje borba za život, to su ljudi koji bi bez respiratora umrli jako brzo, u roku od nekoliko sati. Apeliram na sve ljude, pogotovo starije koji su bolesniji, da se cijepe, prvom prilikom, odmah i sada jer možda smo zakasnili za ovaj val, ali barem ćemo spriječiti nekakav sljedeći - rekao je Ivan Mirković, koordinator za rad COVID intenzivne, OB Slavonski Brod "Dr. Josip Benčević".

Sutra u Hrvatsku stiže pedijatrijsko cjepivo pa bi sredinom tjedna trebalo početi i cijepljenje djece u dobi od 5 do 11 godina. Zasad raste interes samo za trećom dozom.

- Evo zadnja treća doza. Cijepili smo se jer smo stariji i jer se bojimo da će nam se nešto desiti - rekli su građani za HRT.

Od sutra će se, prema najavama, u Sloveniji početi propisivati lijek protiv COVID-a u obliku tableta. Davat će se odraslim osobama koje ne trebaju terapiju kisikom, a kod kojih postoji rizik od razvoja teških oblika bolesti. Jedan je to od tri lijeka koji će uskoro stići i u Hrvatsku.





- Što se ranije daju od početka bolesti, što prije, to je učinkovitost bolja. Oni dolaze na tržište u pilulama, dakle daju se na usta, popularno to kažemo pilule na usta i ne zahtijevaju hospitalizaciju što je jako dobro - rekla je Davorka Lukas, pročelnica Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'.

No terapije ovim lijekovima ne mogu zamijeniti cjepivo koje je i dalje prva mjera u borbi protiv koronavirusa.