Udruga Are You Syrious objavila je kako je za njihovog volontera Dragana Umičevića za manje od 24 sata skupljen novac kako bi se platila kazna i sudski troškovi u iznosu od 60.000 kuna. Kako su objavili, 247 građana uplatilo je 62.691,30 kuna, nakon što je u javnosti odjeknula pravomoćna presuda Visokog upravnog suda u Zagrebu Draganu Umičeviću, koji je u ožujku 2018. godine pomogao obitelji male Madine da zatraže azil u Hrvatskoj.

Podsjetimo, Madina Hussiny bila je šestogodišnja afganistanska djevojčica koja je 21. studenoga 2017. godine poginula u naletu vlaka prilikom ilegalnog protjerivanja iz Republike Hrvatske, što je potvrđeno nedavnom presudom Europskog suda za ljudska prava.

"Njena obitelj na isti je način iz Hrvatske izbačena još jednom, u noći sa 7. na 8. ožujka 2018. godine. Kada su treći put ušli u Hrvatsku u noći s 20. na 21. ožujka 2018,, u strahu od novog protjerivanja putem Facebook stranice udruge Are You Syrious obratili su se aktivistima za pomoć u traženju azila. U udruzi su im objasnili da samo policija može dati azil i uputili ih na najbližu policijsku kontrolnu točku. Kako bi se uvjerili da će dobrobit djece i zakonska prava obitelji biti poštovana, zamolili su volontera Dragana Umičevića da iz Osijeka ode do kontrolne točke granične policije i granične policajce osobno informira o tome da se u njihovoj blizini nalazi obitelj izbjeglica koja želi zatražiti azil. Iz sjedišta udruge u Zagrebu, Umičevićev dolazak na teren odmah je najavljen policiji", objavili su iz udruge.

"Moj jedini zadatak je bio da priđem policajcima na terenu i upozorim ih da se u blizini nalazi obitelj s puno male djece koja su prestrašena, pothlađena, te žele zatražiti azil. To sam i učinio, nakon čega sam ponudio i da dođem u policijsku postaju u koju su ih prebacili, te policiji pružim eventualno potrebne dodatne informacije, ali i da se uvjerim da ovoga puta neće biti nasilno protjerani iz zemlje. Sve što je kasnije uslijedilo nema veze sa zakonom, nego s politikom, pa tako gledam i na ovaj apsurdni proces", rekao je Umičević.

Protiv Umičevića je podnesena prekršajna prijava zbog navodnog pomaganja u ilegalnom prelasku državne granice. Kazna koju je Ministarstvo unutarnjih poslova tražilo bila je drakonska: kazna od 230.000 kuna i zatvor za Dragana Umičevića, te zabrana rada udruge Are You Syrious.