Veterinarski fakultet u Zagrebu danas priča samo o jednoj stvari – profesoru seksualnom uznemiravatelju studentica u njihovim redovima. Da prijava studentica, točnije njih devet ne bi opet pala u zaborav kao što je bio slučaj prije nekoliko godina, potrudio se profesor Tomislav Gomerčić sa Zavoda za veterinarsku biologiju. Upravo on im je dao maksimalnu podršku u vrlo neugodnoj situaciji te predao njihovu prijavu dekanu i nadležnim institucijama.

- Kada sam u nedjelju navečer vidio sve objave studentica i sve te priče jednostavno sam odlučio da ću im dati podršku jer tome treba stati na kraj. Nisam tada ni znao o kojem je kolegi riječ. S njim nisam niti bio u nekom kontaktu jer ja predajem prve dvije godine, a on na zadnjoj – kaže nam profesor Gomerčić. Ističe kako su devet bivših studentica sve same odradile oko prijave te da ju je on znak podrške zapravo samo predao.

- One su sve priredile, ali nitko se nije usudio službeno prijaviti pa sam im rekao da ću ja i da ću se osobno potpisati na prijavu. Predao sam to u urudžbeni ured na faksu, na dekana, na Povjerenstvo za stegovnu odgovornost zaposlenika i na predstojnika Klinike za kirurgiju na kojoj predaje kolega kojeg optužuju za uznemiravanje - rekao je. Prema njegovim saznanjima to je već četvrta prijava protiv istog profesora no očito prva koja je dospjela u medije.

- Pokrenuta je policijska istraga i to je ono što smo mogli napraviti. Svi smo nekako odahnuli jer imamo osjećaj da je cilj postignut – kaže nam profesor.

U razgovoru s bivšim studenticama veterine, koje su nam i same posvjedočile o svojim iskustvima s prijavljenim profesorom, kažu da prema njihovim saznanjima nije se ništa s prvom prijavom dogodilo "jer su očito odgovorni smatrali da je dovoljan razgovor i molba da prestane s takvim načinom komunikacije." No sve one kažu da su i same znale za način komunikacije optuženog profesora no da su ga doživljavale kao nekoga tko puno priča, neugodno i vulgarno, ali ništa više. I naravno, sama takva komunikacija im je bila neprihvatljiva.

- Ne bih ulazio u kategorizaciju zlostavljanja jer mi to nije i struka no jedno je sigurno a to je da takvo ponašanje o kojem svjedoče bivše studentice u ovom društvu nije prihvatljivo. Da se na vrijeme odreagiralo, možda do ničega od ovoga ne bi došlo. Sada se nadam da će se takvom ponašanju stati na kraj – dodaje profesor Tomislav Gomerčić.