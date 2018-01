Pomogli: Otvorili vrata svojeg doma i prigrlili su siromašne

Ivana Barbić i Damir Kranjčec iz Zagreba nikad se nisu sreli, no učinili su jednako veliku i humanu gestu. Pod krov su primili potrebite.

Ivana Barbić (37) dala je svoju obiteljsku kuću u Gornjoj Pušći na korištenje mladoj obitelji Štrok-Antolić iz Zagreba. Oni su u lipnju prošle godine nakon deložacije završili na cesti.

- Obiteljska kuća u Pušći ostala je prazna. Stoga smo odlučili kako je najbolje pronaći neku obitelj s djecom bez doma – rekla je Ivana koja živi u Maloj Gorici kraj Svete Nedelje.

Javilo joj se desetke obitelji, no Dinka Štrok, njezin suprug Damir Antolić i njihovo troje djece bili su najbrži.

- Dokle god bude trebalo, bilo to pet, deset ili petnaest godina, ovi ljudi mogu ovdje biti bez ikakve stanarine - rekla je Ivana.

- Hvala vam, gospođo Ivana, što ste nama i djeci pružili krov nad glavom. Malo je takvih ljudi i treba ih cijeniti – rekla je Dinka, a Damir je za kraj naglasio kako su dobili i prijatelje za cijeli život. U puno skromnijim uvjetima u stan od nepunih 30 kvadrata, Damir Kranjčec (49) iz Zagreba na četiri mjeseca udomio je dva beskućnika. Bilo je to, prisjeća se, dva puta, tijekom 2013. i 2015. godine.

- Svakodnevno gledam ljude kako dolaze i odlaze iz pučke kuhinje u Jagićevoj ulici. Gledam kako ti ljudi žive, ima ih svakakvih. Previše je te neimaštine u državi i to je jedan od razloga zašto sam pomogao - rekao je Damir, koji nas je stalno uvjeravao kako nije učinio ništa veliko.

Kad je 2013. prvi put udomio beskućnika, ispostavilo se da čovjek ima problema s alkoholom. Tad je u malom stanu u prizemlju zgrade u Krajiškoj ulici živio sa sinom kojemu se nije svidjelo što s njima živi stranac. No Damira to nije spriječilo da i prije dvije godine po drugi put nekome pruži dom. Bez razmišljanja, rekao nam je, napravio bi to ponovno.

- Sjećam se, bila je velika zima. Sin se odselio, a ja sam ostao sam. Cijela država je ‘plakala’ zbog silnih minusa. Na Facebook grupi ‘Kozari bok, Kozari putevi’ objavio sam kako kod mene ima mjesta za stanovanje. Javilo mi se jako puno ljudi. Na kraju je došao prijateljev poznanik koji je tad imao problema u braku te je igrom slučaja završio na ulici - prisjeća se Damir. Ostali su prijatelji i danas.

- Kakva životna ironija. Dobio sam nagradu Ponos Hrvatske, a izvjesno je kako ću i ja možda uskoro biti u situaciji da neću imati gdje živjeti - rekao nam je Damir. Naime, nedavno je doživio infarkt, a zbog ovrhe mu prijeti oduzimanje stana.

