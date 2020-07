Pomozimo Mariu i obitelji: 'Mi samo trebamo osnovu za život'

Obitelji Ujdur svaki dan počinje kao borba za zdravlje sina Maria. Otac je dobio status njegovatelja, no majka ne može naći posao. Troškovi za lijekove i nužnu hranu puno su viši od onog što je osnova za život

<p>Naš Mario rođen je na carski rez, a treći dan života otpušten je kući kao zdrava beba. Nakon točno mjesec dana života Mariu prestaje kucati srce i prestaje disati. Tu počinje drama od koje strepi svaki roditelj, napisali su to roditelji mališana Niko i Kristina Čeh Ujdur. </p><p>Malenog su reanimirali u Hitnoj, a potom je šest mjeseci proveo na respiratoru, a zatim oscilatoru. Otkazala su mu jetra i bubrezi te je bio i na dijalizi uz nebrojene upale pluća, sepsu, gripu i bakterije. Mario je zatim imao operaciju podvezivanja plućne aorte i zatvaranje rupe na srcu, postavljanje pumpice u glavu te stavljanje kanile kako bi se mogao odvojiti od aparata. Kao posljedica svega nastala je kompletna atrofija mozga. Uz sve, maleni ima i epilepsiju. </p><p>- Dan s Mariom počinje u pet ujutro. Nema pravila. Nekad slijedi presvlačenje, jutarnja higijena, mijenjanje zaziva oko PEG-a (PEG je skraćenica za perkutanu endoskopsku gastrostomiju, odnosno postavljanje posebnog katetera kroz mali rez u trbušnoj stijenci, koji služi prehrani pacijenta), inhalacija, drenaža. Zatim kroz cijeli dan aspiriranje, dreniranje, mazanje terapije koje prima na PEG. cjelodnevni je to posao - kažu roditelji.</p><p>Za Maria se već skupljalo i kupljeno mu je sve od medicinskih pomagala. Danas je na kompletnoj skrbi KBC-a Split na Firulama. O njemu se dobro brinu te su im roditelji zahvali na svemu što rade za njihovog sina. No problemi su tu jer tata Niko prima status roditelja njegovatelja, invalidninu i dječji doplatak, a mama Kristina je dobila otkaz i od tada nije uspjela naći stalan posao. </p><p>Obitelj živi u podstanarskom stanu, bez automobila jednostavno ne može, Mario treba potporne terapije u obliku vitamina, imunobusta, krema i mazalica. Tata prima naknadu u visini od 4000 kuna od 1.7. (Do 30.06. naknada je iznosila 2500 kn), tu je još invalidnina od 1500 kn i dječji doplatak od 1000 što je sve skupa sada 6500 kuna, dok s druge strane mjesečni troškovi premašuju brojku od 9000 kn. Došli su do takve situacije da se više nemaju čega odreći, a stanarinu i režije moraju plaćati. Ne mogu bez auta o kojem ponekad doslovno ovisi Marekov život. Gotovo sve troše na lijekove, suplemente, higijenske potrepštine i kreme zbog kojih Mario zasad nema dekubitus.</p><p>- Nije lako tražiti pomoć, padneš na koljena i gaziš zadnje tragove samopoštovanja, osjećaš se poniženo, posramljeno. A onda opet kako odustati kad Mario je izdržao sve, živ je, diše i povremeno se osmjehne. I baš taj osmjeh ti da snage da zgaziš sve u sebi i moliš. Mario je svoju obitelj naučio poniznosti i zahvalnosti - kažu roditelji.</p><p>Mario ima i seku. Nije svjestan ničeg oko sebe i treba 24-satnu skrb u kojoj se mama i tata izmjenjuju. Seka je također upoznata sa situacijom i proživljava dan po dan s Mariom. Iako naizgled sretna i zaigrana, devetogodišnja djevojčica zna sve što treba oko brace.</p><p>Svi koji žele pomoći obitelji mogu im uplatiti novac na račun OTP banke. <strong>IBAN je HR9624070003232856520</strong> te glasi na majku Kristinu Čeh Ujdur.</p>