Pomozimo nepokretnom Mariju da ode na liječenje u Frankfurt

<p><strong>Mario Puškarić </strong>(33) iz Zagreba, bori se s teškom bolešću zbog koje je ostao potpuno nepokretan.</p><p>Njegova obitelj pronašla je bolnicu u Frankfurtu koja provodi program liječenja koji bi Mariju drastično poboljšao zdravstveno stanje no, problem je u tome da je taj postupak vrlo skup.</p><p>Iz tog razloga obitelj moli za pomoć kako bi Marija mogli poslati na liječenje koje mu je toliko potrebno. Program u Frankfurtu košta 80.688 eura i svaka uplata bila bi od velike pomoći.</p><p><strong>Prenosimo vam apel njegove sestre:</strong></p><p>Moje ime je Marina Puškarić,</p><p>ovo je priča o mom bratu Mariju. Odrastao je kao normalan, vedar i zdrav dječak pun entuzijazma za budućnost, sve dok ga u dobi od 17 godina nije snašla dijagnoza multiple skleroze. Treninge nogometa i druženje s prijateljima zamijenio je šepanjem u četiri zida, pa kolicima, a naposljetku i krevetom iz kojeg ne može ustati.</p><p>Dijagnoza mu je službeno potvrđena tek tri godine kasnije. Primio je terapiju citostaticima, inače onkološkim lijekom koji potiskuje imunitet kako bi se usporio tijek bolesti, a bio je i kandidat za liječenje matičnim stanicama, no kako mu se stanje pogoršalo u dobi od samo 24 godine terapije su prekinute te je tri godine proveo bez ikakve terapije. To je rezultiralo pogoršanjem njegove bolesti te do 28 godine više nije mogao sjediti ni u kolicima, kao ni samostalno obavljati nuždu te je ostavljen na 24 satnu brigu naše majke.</p><p>Zbog slabog imuniteta i radikalnog propadanja mišića te stanja, liječnici su odbili davati mu drugu terapiju u strahu da ga to ne ubije. To je nas kao obitelj natjeralo da potražimo druga rješenja izvan hrvatskog zdravstvenog sustava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Tko poznaje Marija zna da je on nevjerojatan - i 15 godina nakon dijagnoze te potpuno nepokretan i ovisan o tuđoj pomoći on se i dalje smije te širi radost i ohrabruje nas.</p><p>Ipak, ono što ga najviše muči kao ponosnog mladića je to sto ga drugi moraju hraniti, presvlačiti, prati...</p><p>Kako smo iscrpili sve mogućnosti našeg zdravstva, došli smo do bolnice u Frankfurtu koja nam nudi upravo to. Riječ je o programu s matičnim stanicama, koji traje 40 dana a košta 80.688 eura.</p><p>Ne želimo izgubiti tu nadu niti ne želimo izgubiti Marija - on je naš brat, sin, prijatelj, netko tko je unatoč svim preprekama pun želje za životom i stvaranjem novih uspomena.</p><p>Gledajući svog brata kako svaki dan sve više propada, jednostavno mi je kao sestri teško i nemoguće bespomoćno gledati. Iz tih razloga odlučila sam pokrenuti humanitarnu akciju prikupljanja donacija za njegovo liječenje jer ovo je naša zadnja prilika da reagiramo prije negoli bude prekasno. </p><p><strong>Podaci za uplatu: Udruga za promicanje nenasilja u društvu T.E.A.M. <br/> Broj računa: HR8723400091111084387 </strong></p><p><strong>Za uplate iz inozemstva:SWIFT: PBZGHR2X. Privredna banka Zagreb (PBZ). </strong></p><p><strong>Obavezno s naznakom u opisu plaćanja: prikupljanje financijskih sredstava za liječenje Mario Puškarić</strong></p>