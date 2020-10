Pomozite studentici naći dečka: Visok, tetoviran, iz Dalmacije...

Ivana Markešić ga je upoznala u vlaku za Viroviticu, ali je bila nervozna i nije se sjetila zatražiti njegov broj prije nego je izašao na stanici Virje, gdje je išao kod rodbine

<p>Na adresu redakcije <a href="https://studentski.hr/zabava/studentski-zivot/pomozite-joj-pronaci-potencijalnu-srodnu-dusu-visok-je-tetoviran-upoznali-su-se-u-vlaku?fbclid=IwAR0mAbfPTKz83W9w9CPGmAxEzBY-Jrpd6E-JwEEFzuupJsR0zDpg5PQSIqY">Studenstki.hr</a> javila se djevojka koja traži svoju potencijalnu srodnu dušu. Riječ je, naime, o dečku kojeg je upoznala u vlaku još u lipnju, a s kojim nažalost nije razmijenila kontakt.</p><p>- Pomalo sam već očajna, pa tražim pomoć. Tražim dečka kojeg sam srela 23. 6. u vlaku smjer Zagreb–Koprivnica–Virovitica. U početku smo sjedili jedno nasuprot drugome u vlaku za Koprivnicu, no družili smo se u idućem vlaku od Koprivnice do Virja. Pričali smo, ali nismo uspjeli razmijeniti kontakt – rekla je.</p><p>Objasnila je da je u njezinom slučaju nastupila velika nervoza pa da se nije ni sjetila zatražiti ga broj prije no što je izašao na stanici Virje. Rekao joj je da ondje ide prespavati kod rodbine zbog nekakvih instrukcija.</p><p>- Po mojoj procjeni je iz Dalmacije, no možda sam u krivu. Visok je, kovrčava kosa malo duža, svjetlija, i bandana na glavi, tetovaža na bicepsu desne ruke, sa sobom je imao torbu nekog maratona, pretpostavljam da je sportaš pošto je imao i teniske loptice od kojih je jednu dao mom psu s kojim se igrao u vlaku, sportske je građe, student (barem je bio tada), između 20-25 godina, nisam sigurna - opisala ga je djevojka.</p><p>Ako netko zna o kome je riječ, poznajete dečka ili slutite tko bi mogao biti, javite joj se na Facebook profil Ivana Markešić, koji je napravila posebno radi potrage za dečkom kojeg traži od lipnja.</p>