Američki državni tajnik Mike Pompeo rekao je u utorak, ne iznoseći čvrste dokaze, da je teroristička mreža Al Qa'ida uspostavila novu bazu u Iranu i da Sjedinjene Države imaju manje opcija za borbu protiv te organizacije sada kada se „ukopala” u toj zemlji.

Samo osam dana prije isteka mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, Pompeo je ustvrdio da je Iran pružio utočište vođama Al Qa'ide i da je podržava, unatoč tome što su obavještajna zajednica i Kongres sumnjičavi prema tome.

The New York Times je u studenome objavio da su izraelski agenti u Iranu ubili člana Al Qa'ide Abua Muhamada al-Masrija, optuženog da je pomagao u planiranju bombaških napada na dva američka veleposlanstva u Africi 1998. Iran je to zanijekao, tvrdeći da na njegovu teritoriju nema „terorista” Al Qa'ide.

Pompeo je na konferenciji za novinare u Nacionalnom novinarskom klubu u Washingtonu kazao da prvi put javno objavljuje da je Al-Masri ubijen 7. kolovoza prošle godine.

Pompeo je dodao da njegov boravak u Iranu nije bilo iznenađenje, dodajući: „Al-Masrijev boravak u Iranu ukazuje na razlog zbog kojeg smo danas ovdje... Al Qa'ida ima novu bazu: to je Islamska Republika Iran”.

Iranski ministar vanjskih poslova Mohamad Džavad Zarif na Twitteru je odbacio Pompeove optužbe kao „laži i huškanje na rat”.

Pompeo je dodao da uvodi sankcije protiv vođa Al Qa'ide u Iranu i trojice vođa kurdskih bataljuna te terorističke organizacije.

Kazao je i da SAD nudi nagradu od 7 milijuna američkih dolara za informacije koje bi omogućile lociranje ili identifikaciju vođe Al Qa'ide Muhamada Abataja koji boravi u Iranu, poznatog i pod imenom Abd al-Rahman al-Magrebi.

Pompeo je i prije optuživao Iran za povezanost s Al Qa'idom, ali bez konkretnih dokaza.

Ranije optužbe administracije bivšeg američkog predsjednika Georgea W. Busha da je Iran povezan s Al Qa'idinim napadima 11. rujna 2001. na SAD diskreditirani su. No tijekom godina pojavila su se izvješća da se operativci Al Qa'ide skrivaju u Iranu.