"Pomrčina Sunca u veljači će ukazati na probleme Hrvata..."

Zima 2018.

Horoskop i analize Julijane Oremović - Glavne teme ove godine bit će državne financije, javni dug i monetarna politika. Bit će nužno zaustaviti nova zaduživanja

Utjecaj Saturna iz znaka Jarca na Sunce koje je u horoskopu Hrvatske pozicionirano u Raku, u razdoblju od 14. do 21. siječnja mogao bi donijeti nove poteškoće, restrikcije i ograničenja koji će biti najočitiji na financijskom planu i u monetarnoj politici. Neke od tema koje će se aktualizirati povezane su s umirovljenicima i mirovinama, državnim službama kao i problemima koji izviru iz goleme birokracije koja predstavlja veliko opterećenje za hrvatsko gospodarstvo.

Političkim liderima popularnost će biti u opadanju.

Budu li se tijekom siječnja donosile odluke vezane uz ekonomiju i gospodarstvo, samo će još više pojačati političku apatiju i stagnaciju u razvoju. Jedna osoba na vlasti mogla bi zbog svojih postupaka ili odluka steći negativni publicitet.

Glavna tema ovog razdoblja bit će financije, porezi, a ulazak Saturna u drugu kuću horoskopa i na tom polju donosi nove terete i dužnosti koje će se vjerojatno rješavati nepopularnim mjerama. Vlada bi mogla voditi pregovore ili razmatrati privatizaciju, prodaju jedne državne tvrtke što će naići na snažno negodovanje u javnosti.

Bit će i nekih događanja vezanih uz Hrvatsku narodnu banku, kao i uz potraživanja stranih banaka i fondova. Prezaduženost države nešto je što će se morati rješavati, inače će situacija u idućih godinu dana eskalirati. Na to će utjecati i pomrčina Sunca koja će se 15. veljače pojaviti u egzistencijalnom području horoskopa Hrvatske. Pomrčine su vrlo snažni indikatori promjena pa će biti zanimljivo promatrati što će se odvijati otada pa do srpnja kada će uslijediti nova pomrčina Sunca, ovaj put u području horoskopa koje nosi simboliku velikih korporacija, javnog duga, društvene sigurnosti i osiguranja.

U danima oko 9. siječnja nešto će se odvijati iza zavjese, a sve bi mogle biti uključene tajne službe. Bit će nekih mjera predostrožnosti koje će javnosti biti prikazane na drukčiji način. U tim danima na vidjelo bi mogle izaći neke tajne vezane uz korupciju, mafiju i sl.

Teme vezane uz pravosuđe, sudove i odnose s inozemstvom te susjednim državama također će biti aktualne tijekom siječnja.

Pomrčina Mjeseca 31. siječnja mogla bi potaknuti nova previranja unutar SDP-a, a što će se nastaviti i u veljači kada će oponenti aktualnog predsjednika SDP-a, Davora Bernardića, biti sve glasniji, a među njima će prednjačiti Aleksandra Kolarić.

Ožujak će biti osobito zahtjevan za premijera Plenkovića kojem bi popularnost i dalje mogla biti u opadanju. Bit će pod velikim pritiskom, a neke njegove odluke i prosudbe javnost će osuditi jer će se doimati socijalno neosjetljive.

O napretku u Hrvatskoj i Americi...

Hoće li Melania i Donald Trump ostati zajedno? Je li to prava ljubav?

Od početka je to bila prava ljubav - on je volio imati nešto lijepo pokraj sebe, a ona se na prvi pogled zaljubila u njegov novac. Danas je ona tamo gdje nije željela biti - u centru pažnje svjetske javnosti, a on je pak tamo gdje najviše uživa, na izvoru moći. Hoće li ljubav potrajati? Šanse su 50:50. Ili hoće ili neće. No najveću ulogu za nastavak ‘ljubavi’ odigrat će, kao i uvijek u ovakvim slučajevima, novac.

Hoće li Amerika zaratiti sa Sjevernom Korejom?

Ako se netko dobro zabavlja u ovom Kim - Trump prepucavanju to je Vladimir Putin. Ruski medvjed mirno promatra kako se dva kokota prepucavaju i pokazuju tko ima veći (arsenal), dok on tjera vodu na svoj mlin. Ipak šanse da Sjeverna Koreja i SAD zarate jednaka je mogućnosti da naša Vlada smanji PDV na 15%, ukine povlastice sabornicima i izbaci sve uhljebe iz državne službe. Dakle, nikakva.

Zašto druge zemlje brže napreduju od Hrvatske?

Zbog korupcije i gluposti. U svim državama postoji korupcija, no samo u Hrvatskoj korupcija ima svoju korupciju. Kad tome pridodamo nesposobne političare rezultati su takvi kakvi jesu. Uz sve to smo nedavno proglašeni drugim najglupljim narodom u Europi? Zašto nismo prvi? Pa zbog gluposti.

Između Melanije i Trumpa nikad nije bilo prave ljubavi, niti će biti. Ona je samo vidjela svoju korist, i već je razmišljala o razvodu braka. O tome će se dosta pisati u godini pred nama. Njihov je brak u krizi i moguć je prekid. Ona je samo formalno, za javnost, još uvijek njegova žena. Razmišljala je da ga napusti, ali je dobila ogromnu svotu novca da to sad ne čini. Pokazat će se da je Trump zapravo najnegativniji političar svijeta.

Amerika neće zaratiti sa Sjevernom Korejom no izazivat će neke nove pobune i napade u svijetu. No sve više Amerikanaca će biti protiv rata. Da nije bilo ruskih tajkuna i lobija, Trump ne bi ni postao predsjednik. No u 2018. neće biti novog velikog svjetskog rata. Mirisat će na katastrofu, ali do nje neće doći. Bit će dosta nemira, tenzija i prepucavanja među susjednim zemaljama, ali ne i svjetskog rata. No on je blizu.

Ljudi bi se trebali naučiti više opuštati, a manje razmišljati o problemima, Europi i Balkanu. Treba se što manje zaduživati i koliko je to moguće, razmišljati pozitivno, izbjegavati preopterećenja bilo kakve vrste. Jasno mi je da je teško biti optimist, no sigurno je da za nekoliko godina dolaze ipak mnogo bolja vremena. Mi smo i dalje Balkanci, a trebali bismo naučiti biti Europljani i ponašati se kao Europljani. Trudimo se da ne budemo na Balkanu, ali nažalost ne možemo se odreći nekih svojih geneza i prošlosti.

Proljeće 2018.

Tijekom ovog razdoblja, osobito do 15. travnja, bit će dosta problema u komunikaciji, odnosno u načinu na koji političari prenose poruke narodu. Zaoštrit će se političke debate, a konzervativne struje će jačati. Bit će dosta zbunjujućih, možda i nedovoljno jasnih izjava koje će izroditi mnogo novih pitanja. Moguće su i neke odgode i otezanja s donošenjem važnih političkih odluka.

Neke medijske kuće naći će se u poteškoćama vezanim uz likvidnost poslovanja.

Pitanje banaka i državnih financija, proračuna, opet će se aktualizirati tranzitom Marsa u znaku Jarca, ponajviše u razdoblju od 8. do 15. travnja, kada će neke informacije ili odluke biti radikalne i neočekivane.

Aktualizirat će se i pitanja vezana uz poljoprivredu, gospodarenje državnom imovinom i tvrtkama u vlasništvu države. Na vidjelo će izaći nove informacije vezane uz Agrokor i bivšeg predsjednika uprave koncerna Agrokor, Ivicu Todorića, kojem će travanj biti posebno težak i zahtjevan jer će biti na udaru političara i političkih struktura, a branit će se vrlo žestoko i nemilosrdno.

Tijekom svibnja, fokus je na malom gospodarstvu, servisima i uslužnim djelatnostima. Naglašeni su i dobri aspekti za kulturne i sportske aktivnosti, kao i za suradnju s inozemnim umjetnicima. Sredina svibnja donosi poboljšanje u financijskom sektoru, veće prihode i pojačan dotok novca.

Kraj svibnja i početak lipnja aktualizirat će neke sukobe i probleme unutar državnih institucija i osoba koje njima upravljaju. U središtu pozornosti naći će se i problemi u poslovanju jedne državne tvrtke te njezina daljnja sudbina.

Lipanj će proteći u znaku odnosa sa susjednim državama. Dosta zbivanja vrti se oko vanjske politike i diplomacije.

Kurikularna reforma i njezina provedba mogla bi postati progresivnija i aktivnija. Nove vijesti po pitanju školstva, obrazovanja, prometne infrastrukture i mladih izvjesno je oko Mlađaka u znaku Blizanaca 15. lipnja.

Obiteljska politika, pitanje abortusa, te sve što je vezano uz majke i djecu postat će aktualni. Bogati društveni i kulturni sadržaji te početak turističke sezone donosi porast optimizma i bolje političke klime.

O Agrokoru i povijesnim dogmama

Hoće li Ivica Todorić ostvariti zavidnu blogersku karijeru i što će biti s Agrokorom?

Posjećenost njegova bloga je proporcionalna padu dionica Agrokora. On je čudo. Čovjek koji preživljava s osam blokiranih računa. One kojima je Todorić ostao dužan čeka manje ugodna sudbina od boravka u elitnoj četvrti Londona. Agrokor će donijeti velike gubitke gospodarstvu, ali bi nakon toga njegove tvrtke ipak trebale nastaviti poslovati. Samo što će teško ostati u hrvatskim rukama.



Hoće li Hrvati ikad odreći dogmi o ustašama i partizanima i na čijoj je strani Milan Bandić?

Bandić bi na pitanje je li desno ili lijevo, vjerojatno odgovorio: Jesam. Kada ne raspravljamo o budućnosti, uvijek je lakše vratiti se u prošlost. Zato nema šanse o odricanju, te rasprave su ispušni ventil velikoj većini građana. I završavaju onom: jedino što je na Balkanu nepredvidljivo je prošlost.



Jesu li Hrvati dobri jedino u sportu, kako će Vatreni proći u Rusiji?

Reprezentacija je zadnjih godina postala pravi simbol Hrvatske. Puni su potencijala, ali ih ne iskoriste. I kada se potrude na terenu, oni na vrhu uspiju zabrljati. Umjesto da funkcioniraju kao tim, svatko ipak gleda svoj interes. A apatija je glavna emocija. Naravno da se iz te negativne spirale može trgnuti. Ali nažalost, kao što možemo pobijediti sve u skupini, možemo i sve utakmice izgubiti.

Karijera blogera, gospodina Todorića, poslovne rođake zavija u crno. U zanosu pisanja vlastite ‘gole istine’ ne shvaća da od bloga do zgloba, mali su koraci. No, ponekad samo jedna riječ, a u slučaju gospodina Todorića, upravo će jedna riječ biti presudna u presudi. Bez obzira što će Agrokor dobiti novog vlasnika i suvlasnika, taj ogromni koncern postat će pučka kuhinja.

Hrvati se nikada neće odreći tih povijesnih dogmi (partizana i ustaša), a kamoli iduće godine. Mi smo zapeli u borbi dokazivanja između dvije boje. Kao da nam je to od životne važnosti za budućnost. Međutim, ako je to bit hrvatske filozofije, a posebno u javno medijskom prostoru, morat ćemo raspravu o gladi, nezaposlenosti, demagogiji… rješavati u vlastita četiri zida, naravno, ako nisu pod ovrhom. Gospodin Bandić, nije obojan ni u crveno ni u crno, on je Jackson Pollock Hrvatske. Kaotični višeslojni nanosi otkrivaju umjetnika kojeg je teško dokučiti. Čovjek je odan Bogu, sebi i narodu, ali na vlastitu sliku i priliku.

Želim, mogu, ali neću. Upravo po tom principu funkcioniraju Hrvati. To znači da nismo dobri jedino u sportu, kako mnogi naglašavaju, nego u svemu. Pritisak u nama izaziva inat. A s obzirom da upravo inat razigra našu umnu snalažljivost, propisanim pravilima dopisujemo i vlastita. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, jedno je razdoblje iznad prosjeka, pa nagli pad.

Ljeto 2018.

S prvim danima ljeta Mars će krenuti retrogradno, pa bismo se od 26. lipnja do 27. kolovoza mogli ponovno suočiti s nekim problemima iz prošlosti, neučinkovitim i neprimjenjivim odlukama kao i s odgodama.

Umjesto rješavanja gorućih političkih i gospodarskih pitanja javnost se zamagljuje pričama koje jačaju unutarnje antagonizme, a neće pridonijeti boljitku života.

Budući da će Mars boraviti u Vodenjaku dobro je razmisliti o nabavci novih kanadera za gašenje požara, a teme koje će puniti novinske stupce bit će zračni promet i troškovi vezani uz vojne avione, helikoptere i sl.

Dobro je imati na umu potencijalnu opasnost od ljetnih požara, osobito u srpnju i kolovozu.

Pomrčina Sunca u znaku Raka 13. srpnja, mogla bi potaknuti novi razvoj događaja vezanih uz Agrokor i Ivicu Todorića. Situacija će se prvo silovito zakuhati, neke objave će biti bombastične, a potom će od 27. kolovoza opet doći do odgoda i zastoja.

Sredinom srpnja možemo očekivati i prve pozitivne rezultate od turističke sezone koja će puniti državnu blagajnu.

Velik broj retrogradnih planeta u kolovozu mogu biti uzrokom poteškoća u prometu, komunikaciji i čini se kao da sve stoji, da se stvari ne rješavaju. Vrlo je bitno posvetiti više pažnje našem statusu u Europskoj uniji, odnosima s državama članicama EU, a kolovoz može biti iznimno zahtjevan za neke političare, primjerice za ministra financija Zdravka Marića, potpredsjednicu Vlade Martinu Dalić i ministricu gospodarstva, poduzetništva i obrta kao i za odnose unutar oporbene stranke Most koja će prolaziti kroz turbulentno razdoblje jer će doći do nekih neslaganja unutar stranke.

Rujan će biti zapamćen po pozitivnim vijestima vezanim uz državne financije, ali i po nekim konkretnim političkim mjerama koje bi trebale donijeti više stabilnosti u državi. Rujan će biti zahtjevan mjesec za ministra zdravstva Milana Kujundžića koji će se suočiti sa sve većim dugom u zdravstvu koji ugrožava državni proračun. Donese li u rujnu neke odluke, bit će na udaru kritika stručnjaka i javnosti.

O arbitraži, Slovencima i Vladi

Kako će završiti arbitraža između Hrvatske i Slovenije?

Arbitraža je već završila. Pitanje je kako će biti provedena.

Mi smo je dobili ali se nećkamo prihvatiti je, jer smo je odbili dok smo gubili. Slovenija ju je izgubila ali se pravi da je želi što prije implementirati jer je to tvrdila dok ju je dobivala iako će s njom morati otići sa Svete Gere i dosta kopnenog prostora. Slovenija nije dobila “dimnik”, “junction” a to je jedino što ih je zanimalo. Sada će obje države, u lošijem slučaju - a on je kod nas uvijek vjerojatniji - ustrajati u tvrdoglavosti, dok će u boljem naći formulu da riješe problem kojeg je već arbitraža riješila skoro pa solomunski. Pola Europe nam se smije zbog ratnih manevara u lavoru.



Hoće li Vlada preživjeti do 2019. godine?

Vlada će sigurno preživjeti, samo je pitanje tko će je voditi i u kojem sastavu. Što se tiče budućnosti Andreja Plenkovića, ne vidim tko bi ga mogao zamijeniti, no politički su muzeji puni nezamjenjivih.



Što savjetujete našim čitateljima u 2018. godini?

Da se uzdaju u se i u svoje kljuse. Od vlade, općina, gradova, županija, nema koristi. Oni se i dalje brinu samo za sebe i drugi film nećemo gledati. Hrvatska ostaje zemlja kumova, drugova, jarana, rodijaka, i sličnih stručnjaka za kojima u javnom sektoru trajno postoji visoka potražnja.

Hrvatska će riješiti spor oko granice sa Slovenijom u svoju korist jer Plenković će uspjeti iskoristiti svoj utjecaj u Brusselsu. Hrvatska će svoju politiku jače usmjeriti prema Europi dok će se naši istočni susjed (Srbija) sve više okretati Rusiji. Na Kosovu ponovno vidim nerede. Vlada će preživjeti godinu pred nama, no tri ministra će otići s funkcije. Na nove izbore ćemo ipak pričekati. Proći će vremena da se sve to promjeni. U SDP-u će Bernardić napraviti čistku i preslagivanje, što će na kraju i ojačati stranku. Božo Petrov će s Mostom pokušati učiniti sve da vrati povjerenje birača, ići će iz krajnosti u krajnost, no sve će biti bezuspješno. Ispast će da su njegovi potezi samo uzdrmali stranku pa će je i neki bliski suradnici napustiti. Savjetujem ljudima da što manje putuju u 2018. godini. Novac nemojte čuvati u bankama. Na području bankarskog sektora će biti velikih problema, sustavi će padati ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Ljudi bi se trebali vratiti prirodi i jesti zdravije, jer hrana koju kupujemo to nije. Ako imate i mali komad zemlje, zasadite nešto i iskoristite darove zemlje. Sve je više bolesnih. Nastojte ojačati imunitet i izbjegavajte lijekove što je više moguće. Svoju obitelj čuvajte, dajte svima priliku, ne dozvolite rastavu. Pazite i na svoju djecu i onemogućite im da imaju nepoznate prijatelje na internetu.

Jesen 2018.

Listopad će biti aktivan mjesec po donošenju novih zakona, bit će mnogo zanimljivih rasprava u Saboru, a otvorit će se i neka pitanja vezana uz mirovinske fondove. Ovo je i dobar mjesec za pokretanje nekih reformi koje će oživjeti gospodarski sustav, donošenje mjera koje će olakšati poslovanje malim i srednjim poduzetnicima.

Osim toga, neučinkovitost pravosuđa ozbiljno je pitanje koje će se tijekom listopada češće biti tema burnih rasprava u Saboru.

Pozitivni pomaci izvjesni su u području informatičke tehnologije, kao i u inovativnim poslovima. Pozitivnu sliku ovog mjeseca moglo bi narušiti retrogradno kretanje Venere od 5. listopada do 16. studenog koja će donijeti neke probleme na području kulture, umjetnosti, kao i institucijama koje se bave tim djelatnostima. Mogući su i problemi na području diplomacije i diplomatskog rješavanja sporova.

Studeni bi mogao donijeti neke velike pozitivne pomake. Ulazak Jupitera u znak Strijelca omogućuje trend rasta na području povlačenja novca iz EU fondova.

Izvjestan je i značajniji priljev novca u državnu blagajnu, opće stanje u državi počet će se poboljšavati, kao da će se nakon dugo vremena pojaviti nova nada i vjera u bolje sutra.

Izvjesni su i uspjesi naših sportaša na velikim natjecanjima.

Od 17. studenog do. 6 prosinca retrogradno kretanje Merkura znakom Strijelca može prouzročiti prolazne zastoje u prometu, poteškoće u komunikaciji sa susjednim državama i inozemstvom, a neke odluke mogle bi biti donesene, pa povučene, a mogu se ticati pravosuđa i sudstva. Neke presude koje će biti donesene tijekom ove jeseni još će više uzdrmati povjerenje ljudi u hrvatsko pravosuđe.

O politici u Hrvatskoj i Europi

Kakvu ćemo političku situaciju gledati u 2018.godini?

Dio Hrvata će i dalje prebirati po kontejnerima, a Remetinec će opet biti krcat nebitnih likova, koji će dobro poslužiti za floskulu “institucije rade svoj posao”. Ne možemo računati ni na slavno ‘novokomponirano’ zajedništvo, jer ga nismo ni imali. Jedino ‘uznemiravanje’ političke scene moglo bi se dogoditi ako Pernar najavi kandidaturu za predsjednika države. A onda neka nam Bog pomogne!



Kakva će biti turistička sezona? Hoće li Hrvati i dalje iseljavati?

Sve dok glasamo sami za sebe kao najbolju destinaciju na svijetu ne moramo brinuti da će turisti hrliti u naše krajeve. U isto vrijeme Hrvati će i dalje bježati na destinacije koje nisu “najbolje na svijetu”, ali imaju posla i novca. Nikako da naučimo da nije sve u ljepoti.



Što će se događati u Europi i kako će Europa gledati na nas?

Gledat će kao i do sada - neće nas gledati. Uz Merkelicu, Macrona i Theresu May, Europa ima puno većih briga od starih hrvatskih svađa i prepucavanja s ustašama, Titom, četnicima, Jugom... Koliko god se trudili, nismo toliko bitni da bi nas svijet ozbiljno zarezao. Pa čak nas i Slovenci “prcaju”, unatoč našem odlučnom “znamo što je naše, pustite nas na miru!”

Kao i uvijek u Hrvatskoj, politika će biti najzanimljivija tema za sve ljude. No doći će do velikih previranja i preokreta na političkoj sceni. Mnogi će političari završiti i iza rešetaka, a to će trajati sve do lipnja. Sve će se vrtjeti oko politike, a od šestog mjeseca počinju i nove velike svađe. No za Milana Bandića ovo biti odlična poslovna godina. Ivica Todorić će se na kraju ipak uspjeti izvući iz ruku pravde, u starosti će se i vratiti u Hrvatsku. Dinamo neće ostati bez Mamića, njegova pozicija je i dalje čvrsta. Turistička sezona će oboriti nove rekorde, ponovno ćemo biti hit destinacija. Veliki će uspjeh ostvariti Split i Opatija. Priroda se razljutila pa nas očekuju potresi i poplave, a u Dalmaciji će sve češće biti i pijavice. Australiju će zadesiti neviđene vrućine, a Poljsku poplave. Bliski Istok će tresti jaki potresi. Ljudi će sve više igrati igre na sreću, a mladi će i dalje masovno odlaziti iz Hrvatske, čak i više nego ove godine. I na međunarodnoj razini će se sve više govoriti o Hrvatskoj, djelovat ćemo neobično pa i neozbiljno, drugi će nas pratiti sa zanimanjem, mnogo će se pričati o nama. Vidim da će predsjednica mnogo više putovati nego do sada, a imat ćemo novih problema sa Srbijom i Slovenijom. Bolji nas odnosi očekuju s Amerikom i Italijom. Europa će se jako bojati terorizma i radikalnih islamista pa će mnoge zemlje biti u pripravnosti.