Ponedjeljak donosi hladnoću i kišu, kraj tjedna nagli zaokret

Osim temperature zraka niže od prosječne za početak listopada, osjećaju svježine u ponedjeljak će pridonijeti i često umjeren, gdjegod i jak sjeveroistočnjak, na Jadranu još jača bura, na udare na mnogim lokalitetima i olujna, podno Velebita vjerojatno i orkanska. Uz prolazno više oblaka moguća je i poneka kišna kap, uglavnom u zapadnim krajevima.



Na Dan neovisnosti oblaci će pak biti vrlo rijetka pojava, a i vjetar će oslabjeti pa će se na kopnu povećati vjerojatnost mjestimičnog slabog mraza pri tlu.

Već u srijedu ponovno vjetrovitije, i to zbog jugozapadnjaka, na Jadranu većinom juga, pri čemu će biti osjetno toplije nego u utorak, ali i oblačnije, uz sve češću kišu, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom - najizraženijih potkraj srijede i tijekom četvrtka.

Naoblačenje i kiša vjerojatno će biti samo prolazni i kratkotrajni jer se u nastavku tjedna znatno povećava vjerojatnost stabilnijeg, sunčanijeg i toplijeg vremena, uz najvišu temperaturu zraka od petka u većini krajeva između 20 i 25 °C.

U ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do pretežno oblačno te razmjerno vjetrovito, uz većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 7 °C, a najviša dnevna između 14 i 16 °C.



U središnjoj Hrvatskoj podjednaka temperatura zraka, a uz promjenljivu naoblaku bit će i duljih sunčanih razdoblja, posebice poslijepodne, a ujutro rijetko može pasti i poneka kap kiše.



Mjestimice malo kiše može pasti ujutro i u gorskim predjelima, gdje će, kao i na sjevernom Jadranu, biti promjenljivo oblačno, a poslijepodne barem djelomice sunčano. Vjetar će jačati pa će sjeveroistočnjak u višim predjelima biti i vrlo jak, a bura jaka, ponegdje olujna, podno Velebita na udare i orkanska. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 6 °C u gorju i unutrašnjosti Istre, a duž obale i na otocima između 10 i 15 °C. Najviša dnevna od 13 °C u gorju do 21 °C na otocima.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL



Vjetrovito će biti i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, posebice u drugom dijelu dana kada će bura biti vrlo jaka, ponegdje i olujna. Uz promjenljivu naoblaku bit će i sunčanih razdoblja pa će najviša dnevna temperatura zraka većinom biti samo malo niža od nedjeljne.



Na krajnjem jugu Hrvatske prijepodne umjerena, a poslijepodne i jaka bura s mjestimice olujnim udarima pa će more biti umjereno valovito. Uz sunčana razdoblja najviša dnevna temperatura zraka bit će od 21 do 23 °C.



U utorak sunčanije, uz slabiju buru, na kopnu ponegdje mraz, pa u srijedu južina... Na praznični utorak će oblaci u kopnenom području biti rijetkost, no jutarnji mraz neće. Bit će stabilno, suho i većinom sunčano. Već će u srijedu uz izraženu južinu od jutra biti toplije u gorju, a danju posvuda. Oblaci će se gomilati prvo u Gorskom kotaru, prema večeri i drugdje, a na zapadu će navečer mjestimice pasti i kiša. U četvrtak će se kišonosni oblaci brzo seliti na istok pa će već drugi dio dana donijeti razvedravanje. Time će porasti vjerojatnost za suh, sunčaniji i topliji kraj tjedna.

U utorak će bura na Jadranu sasvim oslabjeti, a iako će biti sunčano, bit će većinom i malo manje toplo nego u ponedjeljak. No s jakim jugom koje će zapuhati u srijedu ponovno toplije i oblačnije.

Mjestimice će biti i kiše, posebice na širem riječkom području i na krajnjem jugu, a još češća, lokalno i izraženija bit će u noći na četvrtak i u četvrtak prijepodne, kada će jugo zamijeniti sjeverozapadni i sjeverni vjetar, potom i bura - prvo na sjevernom i srednjem Jadranu, od petka i na južnom. Kraj tjedna vrlo vjerojatno donosi sunčanije vrijeme, no za potvrdu još pratite prognoze idućih dana, prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

