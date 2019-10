Oluje diljem zemlje: U Gradiški je palo stablo na auto u vožnji

Nevrijeme je bilo jako i iznenadno, jako je sijevalo. U ulici kralja Petra Svačića drvo je palo na auto. Nastala je veća materijalna šteta, ali nitko nije ozlijeđen - rekli su nam iz Javne vatrogasne postrojbe Nova Gradiška.

Foto: JVP Nova Gradiška



Obilne kiše i grmljavinsko nevrijeme pogodili su većinu Hrvatske u srijedu poslijepodne. Jako nevrijeme kasno poslijepodne stiglo je i do unutrašnjosti s jakim grmljavinskim pljuskom koji je iza 17 sati zahvatio Zagreb.

Prognoza za ostatak tjedna

Lokalno obilnija kiša u prvom dijelu srijede samo je uvod u još češću kišu koje će u mnogim krajevima biti u nastavku srijede i tijekom četvrtka. Mjestimice će biti još i izraženijih pljuskova s grmljavinom, a vrlo vjerojatno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i područjima uz njega, piše HRT.



U noći i tijekom četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će umjereno i znatno oblačno, često s kišom, koja mjestimice može biti i obilnija. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka osjetno niža nego u srijedu,i bit će uglavnom između 9 i 14 °C. Osjetno hladnije bit će i u središnjoj Hrvatskoj, i pritom u noći i prijepodne većinom oblačno, uz kišu, ponegdje i izraženije pljuskove. Od sredine dana postupno razvedravanje sa zapada. Puhat će umjeren i jak sjeverni vjetar.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



U gorju i na sjevernom Jadranu u početku većinom oblačno s kišom, često i pljuskovima s grmljavinom. Već prijepodne postupan prestanak kiše i djelomično razvedravanje. Uz obalu će zapuhati bura, većinom jaka i olujna, podno Velebita i s orkanskim udarima. Temperatura u gorskim krajevima od 6 do 11 °C, a na Jadranu između 13 i 18 °C.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno s pljuskovima, a ponegdje je moguće i jače grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom. Puhat će jaka i olujna bura. More umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka u unutrašnjosti od 12 do 17, a uz obalu između 16 i 21. Podjednaka temperatura bit će i na jugu Hrvatske, i pritom promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, mjestimice i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjerena, mjestimice i jaka bura."U petak i nedjelju u unutrašnjosti uglavnom suho i barem djelomice sunčano. U subotu prolazno naoblačenje, ponegdje uz malo kiše, a promjenljivo i razmjerno svježe zadržat će se i u nastavku mnogima produženoga vikenda.Na Jadranu u petak i nedjelju pretežno sunčano. U subotu promjenljivo, ponegdje s kišom, uglavnom u obliku pljuskova, a nestabilno će vjerojatno biti i početkom novoga tjedna. U petak će bura oslabjeti, a u subotu će prolazno zapuhati jugo, u nedjelju na sjevernom i srednjem dijelu ponovo bura, koja će početkom tjedna ponovno pojačati, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

