'Ponos' je svjetionik u tami i drago mi je da sam dio toga

Ostalo je još nešto više od mjesec dana do svečane, 19. po redu dodjele nagrade Ponos Hrvatske. Pripreme za ovaj sada već kultni projekat kojeg organizira list 24sata s partnerom HRT-om su u tijeku, a velik posao je i na našem dugogodišnjem screnaristu i redatelju dodjele - Mariu Kovaču.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- U Lisinskom sam već režirao nekoliko javnih događanja pa sam upoznat sa svim specifičnostima toga prostora. U odnosu na prostore u kojima smo do sada radili Ponos Hrvatske ovo će definitivno biti intimniji prostor pa ću, u skladu s time, napraviti i scenarističko-redateljska rješenja koja će se uklopiti u te okvire. Dvorana Lisinski sa sobom ipak donosi i određeni dignitet koji valja poštovati i prilagoditi mu se - kaže Kovač. Dodaje da mu režiranje Ponosa, unatoč tome što je s nama gotovo od samih početaka, još uvijek nije dosadilo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Promjena je i u životu i u umjetnosti uvijek dobro došla i baš zato se, sa cijelim timom, uvijek trudim potražiti nove prostore, nove ideje, nova rješenja. No, do zasićenja ne može doći jer nas svake godine čekaju novi dobitnici i dobitnice sa novim idejama, projektima i pričama a kako kaže stara poslovica "život piše drame" a neke od priča koje nagrađujemo Ponosom Hrvatske su toliko dramatične da ih ni naši najmaštovitiji scenaristi ne mogu tako napisati - uvjerava poznati redatelj. Otkriva kako se uvijek trudi kroz scenarij naglasiti skromnost naših dobitnika jer to ujedno vrlina koju i sam neizmjerno cijeni.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Mislim da je upravo skromnost ta koja bi publici trebala pružiti svijetle primjere koji bi odagnali barem dio medijskog crnila i žutila kojima smo inače izloženi. Ponos Hrvatske uistinu u toj tmini svijetli kao neki spasonosni svjetionik, a meni je drago biti dio takve priče - priznao je Mario.

Svečanu dodjelu ne propustite pratiti na malim ekranima 30. ožujka na Drugom porogramu HRT-a u 16 sati. Prethodno upoznajte sve naše dobitnike u našim novinama i na portalu te u emisijama Dobro jutro, Hrvatska.

Ponosni sponzori dodjeli su Pevex, ERSTE, INA, OTP, Fina, Končar i Studenac.