'Ponosna sam članica HDZ-a, a to ni nema veze s ovim poslom'

Ovo su ljudi već dugi niz godina na pozicijama na kojima jesu. To što su oni članovi je na neki način stvarno njihova privatna stvar, to nema veze sa članstvom u stožeru. Meni je to naravno drago, da imamo toliko istomišljenika. Bitno je da su ovi ljudi pokazali kao stručnjaci i ne sjećam se da je tada itko pitao koje stranke bi bio bilo tko član, odgovorio je ministar Davor Božinović na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera na pitanje je li Maja Grba Bujević član HDZ-a i je li osnovni preduvjet za funkciju članska iskaznica.

- Meni je naravno, kao članu HDZ-a drago da imamo ovdje istomišljenika. Ali nitko nikoga nije ovdje pitao čiji je član, ne znam zašto je to uopće važno. Kad smo trebali donositi odluke važne za zdravlje građana pokazali smo se kao stručnjaci i tada nitko nije pitao tko je koje stranke član - poručio je Božinović

Grba Bujević je rekla da se neće skrivati i da je 10 godina ravnateljica Zavoda i devet godina načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

- Vodila sam krizu kod poplave u Gunji, kao i kod emigrantske krize, član sam Stožera CZ-a u bivšim, pa i u ovom sazivu. O mom bi radu najbolje rekli svi ljudi u Gunji koji sam nosila definicijska sredstva ili dala novac kada ga nisu imali. Ponosna sam članica HDZ-a ali to nema nikakve veze s poslom koji obavljam - rekla je Grba Bujević.

Krunoslav Capak je na konferenciji u četvrtak također dodao.

- Mi smo danas isti ljudi kao i prije dva mjeseca. Tada su nas mnogi proglasili stručnima. Postigli smo neke rezultate za koje nam mnogi zavide. Kad je trebalo donositi odluke i boriti se da se provedu pustili ste nas da radimo svoj posao. Ako i jesmo ti isti ljudi, a ja tvrdim da jesmo, molim vas da nas pustite da radimo. Na ovom mjestu nema mjesta politizaciji. Naš posao nipošto nije završen, ušli smo u još osjetljivije razdoblje - poručio je.