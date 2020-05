Uhitili 32 migranta: 'Čuli smo pucnjavu, to nas je prestrašilo'

Popuštanjem mjera i otvaranjem granica ponovo su se aktivirale i migrantske rute na području Hrvatske. Neugodan susret s takvom situacijom doživjela je žena iz Rijeke, koja se prošlu nedjelju u društvu jednog prijatelja, spuštala s Risnjaka prema Vilju u Gorkom Kotaru.

- Spuštajući se se planine sjeli smo pod jednu nadstrešnicu odmoriti se i popiti vode i odjednom smo nekoliko stotinjak metara ispred nas začuli jedan pucanj i pomislili da se možda radi o lovcima, no nakon nekoliko sekundi čuli smo još oko desetak uzastopnih pucnjeva, pa vikanje, ali nismo mogli razabrati riječi. Prestrašili smo se, ništa nismo vidjeli zbog šume i nije nam bilo svejedno. Zaključili smo da to vjerojatno ima veze s migrantima i nastavili dolje prema autu. Ubrzo smo naišli na specijalnu policiju i veću grupu uhvaćenih migranata. Pustili su nas da prođemo nizbrdo, a zatim se za nama nakon 15-tak minuta spustili na Vilje. Tu je policija posjela migrante na cestu. Jeli su sendviče i "prčkali" po ruksacima. Izbrojili smo 32 mlada muškarca, uglavnom se radilo o vrlo mladim dečkima od 20 do 30 godina. Izgledali su jako iscrpljeno i svi su bili vrlo mršavi. Nakon što smo sjeli u auto i napustili mjesto u povratku smo se mimoišli sa dva automobila "marice", koji su se, pretpostavljam, zaputili po migrante - kazala je svjedokinja iz Rijeke.

Dodaje kako se policija prema migrantima ponašala korektno, ali i da je sretna što migrante nije susrela prije nego ih je presrela policija.

- Molim vas nemojte me krivo shvatiti, nemam ništa protiv nikoga i ne kažem da bi nam se išta loše dogodilo, samo konstatiram da ne bih voljela da nam se dogodio takav susret, a osobito u slučaju da sam se sama uputila na brdo. Nakon ovoga neću to sigurno raditi bar neko vrijeme. Želim podijeliti svoje iskustvo samo kako bi ljudi bili svjesni situacije i ponovne aktivacije migrantskih ruta jer nisam primijetila da se o tome zadnje vrijeme priča u medijima - zaključila je Riječanka.

Iz MUP-a nam je potvrđeno da je policija ovog vikenda na području NP Risnjak postupala prema više skupina nezakonitih migranata koji su u RH nezakonito ušli iz BiH (ukupno 46 osoba).

- Niti u jednom slučaju nije bilo uporabe sredstava prisile prema migrantima. Postupak koji se sukladno Zakonu o strancima provodi prema migrantima je u tijeku - izvijesti je MUP.

Uspoređujući podatke za prva četiri mjeseca na nacionalnoj razini, ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, evidentirali smo 15 posto manje slučajeva pokušaja nezakonitog prelaska državne granice. Najveći broj nezakonitih migranata su državljani Afganistana, Pakistana, Iraka, Maroka itd.

