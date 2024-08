NAJVEĆI AKTIVNI VULKAN U EUROPI

VIDEO Etna erumpirala, zatvorena lokalna zračna luka ITALIJA - Vulkan Etna erumpirao je tijekom noći, zbog čega je zatvorena obližnja zračna luka u Cataniji, na istočnoj obali Sicilije, izvijestio je u četvrtak Talijanski institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV). Vulkan je izbacio veliku količinu dima i plinova do visine od 9,5 tisuća metara. Uprava aerodroma u Cataniji objavila je da ga zatvara do 18 sati po lokalnom vremenu. Izvijestila je da je pepeo prekrio zrakoplove i piste, a da će se rad nastaviti kad će infrastruktura opet biti operabilna. „Putnike molimo da ne dolaze na zračnu luku prije no što provjere status svog leta”, priopćio je aerodrom i upozorio na značajna kašnjenja. Tamna prašina prekrila je kuće i ulice oko Catanije.

