Ponovo kreće 'Škola na trećem'

Hrvatska radiotelevizija (HRT) ponovno će u ponedjeljak 14. rujna, pokrenuti ''Školu na trećem'' preko koje će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole svakodnevno moći pratiti školsko gradivo na HTV 3

<p>"Emisija za prvi razred emitirat će se od 8 do 9 sati, za drugi razred od 9 do 10, za treći razred od 10 do 11 a za četvrti razred od 11 do 12 sati. Sve emisije reprizirat će se isti dan poslijepodne na HTV 3, a bit će dostupne i na HRTi-ju te na YouTube kanalu Škola na trećem'' najavio je urednik Programskoga kanala Djeca i mladi HTV-a<strong> Anđelko Glibo. </strong></p><p>Školu na Trećem pripremaju stručnjaci i učitelji koje angažira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a HRT kao i u prošloj školskoj godini osigurava uredničku, logističku i tehničko-televizijsku podršku. Pokretanje ''Škole na trećem'' uslijedilo je nakon što je Vlada zatražila od vodstva javne radiotelevizije ponovno uvođenje "Škole na Trećem" za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, kako bi za svu djecu koja ne mogu pohađati redovnu nastavu i u slučaju proboja koronavirusa u hrvatske osnovne škole sve bilo spremno za novu školsku godinu prema konceptu "škole na daljinu".</p><p>"Prije nekoliko dana su nas obavijestili iz Ministarstva obrazovanja i Vlade RH kako se od HRT-a očekuje da ponovo krene s projektom 'Škole na Trećem'', izvijestio je prošli tjedan glavni ravnatelj HRT-a <strong>Kazimir Bačić</strong>. Dodao je i kako je HRT nakon toga u roku od samo tjedan dana morao pokrenuti cijeli taj opsežan projekt, za koji se do prije nekoliko dana nije znalo ni hoće li ići ili ne, te da se javna radiotelevizija sada ponovno uključuje u obrazovni proces.</p><p>Osim ''Škole na trećem'', s HRT-a su izvijestili i da je Hrvatski radio u ponedjeljak, 7.rujna, krenuo s novom jesenskom shemom s posebnim naglaskom na informativni program na Prvom programu Hrvatskog radija. Hrvatski radio (HRA 1) nastavlja prilagođavati programsku koncepciju pandemiji koronavirusa, istaknuli su s HRT-a te u sklopu pojačanog informativnog programa izdvojili svakodnevnu emisiju ''Uvijek prvi'' od 6 do 12 sati koja uključuje sve radio centre. Najavili su i kako će od 12 do 14 sati emitirati obrazovno-znanstveni i dječji program, koji će se programom uživo primaknuti slušateljima.</p><p>''Koncepcija "uživo" vođenoga programa omogućit će laku prilagodbu u slučaju izvanrednih situacija. Pokrećemo i novu polusatnu tjednu emisiju Znanost za sve’’, izvijestili su s HRT-a. Najavili su pokretanje novih emisija na ostalim radijskim programima, a među kojima se izdvaja "Obnavljamo Zagreb zajedno" četvrtkom u 15, 30 sati na Radio Sljemenu gdje će se ugošćivati relevantni stručnjaci svih struka vezanih uz obnovu grada.</p>