Ponude koje se ne odbijaju: Evo kako deru ugostitelje Adventa

Nakon što smo objavili detalje nevjerojatnih ugovora kojima velika adventska sedmorka dere ugostitelje, počeli su nam se javljati i ostali zakupci. Dosta im je reketa.

Dali su nam uvid u svoje ugovore na atraktivnim lokacijama i podijelili svoja iskustva. Osim već poznate informacije da je Advent u Zagrebu namješten unaprijed, otkrili su nam novu razinu kontrole nad manifestacijom. Također, neki od onih koji rade u kućicama objasnili su nam da su suočeni s metodama koje su se mogle vidjeti u filmovima poput trilogije “Kum”.

- Samo dođu i predstave se da rade za one koji imaju veze u Gradu. Traže da se u kućicama prodaju baš određeni proizvodi, a na suptilan način daju vam do znanja da biste time mogli izbjeći probleme. U filmu ‘Kum’ su inače u odijelima, a ovdje ipak izgledaju kao da su ispali iz filmova Emira Kusturice - kaže nam s kiselim smješkom sugovornik.

Kumovska situacija s vrha prelijeva se do dna, do onih koji za desetke tisuća kuna zakupljuju kućice.

Ne samo što ugostitelji moraju plaćati iznimno visoke cijene za kućice, nego su neki prisiljeni sudjelovati i na ostalim festivalima koje tijekom cijele godine organiziraju oni koji su glavni na Adventu.

- Uvjetuju nam da ih pratimo u svim projektima. Prije se čak moglo zaraditi, a sad svi nenormalno dižu cijene. Na tim festivalima se uvijek vrti ista ekipa. Ako dođeš i sudjeluješ na ranijem festivalu, onda će ti ponuditi i Advent. Onda si ušao u ekipu. Ako odbiješ, teško da možeš sudjelovati na sljedećem Adventu - priča nam jedan ugostitelj koji je prije nekoliko godina zakupio kuću kod Demo Rebusa.

Riječ je o tvrtki Denisa Mohenskog, apsolutnog rekordera u broju kućica. Ima ih 50 preko cijele zagrebačke špice.

Cijena svake godine sve viša

- Došao sam kod njega dogovarati Advent, a on mi je prigovorio zašto nisam sudjelovao na festivalu ‘Ljeto na Zrinjevcu’ te godine. Tamo je bilo najavljeno dvadesetak kućica, a najam jedne je stajao više od 40 tisuća kuna. Nije mi bilo isplativo. Rekao sam mu da mi se činilo preskupo i da su ga organizirale neke žene koje ne poznajem. A on mi je otkrio da on stoji iza svega, samo što je angažirao agenciju da odradi posao - priča nam ugostitelj.

- Ipak, dogovorili smo se za Advent te godine. Dobio sam kućicu u Bogovićevoj za 50 tisuća kuna plus PDV plus struja. Nakon dogovora uputio me da sudjelujem sljedeće godine na ‘Ljetu na Zrinjevcu’ pa ćemo se onda moći dogovoriti za bolju lokaciju kućice na Adventu. Sudjelovao sam, što ću. Nakon ‘Ljeta na Zrinjevcu’, zbog kojeg sam završio u gubitku, sjeli smo i popričali o Adventu. Rekao mi je da je cijena u Bogovićevoj sad 70 tisuća kuna, iako je prošle godine bila 50 tisuća.

Festival i advent u paketu

Dao mi je pet posto popusta jer sam bio prošle godine - ispričao nam je taj poduzetnik. Slična situacija se odvija i na drugim manifestacijama, kaže nam.

Jedan ugostitelj nam je ispričao kako je do Fuliranja došao preko poznanstva. Već je sudjelovao na jednom njihovu festivalu, a iz tvrtke Kokoš ili jaje su mu prezentirali nova tri i dali da izabere jednog. Uzeo je Advent, ali iz organizacije su mu, kako kaže, dali lošu lokaciju. Osim toga, ugovor mu je striktno nalagao popuste na kartično plaćanje i sponzorske proizvode.

Nevjerojatni uvjeti iz ugovora o kojima govori su ponavljajuće pravilo kod gotovo svih ugostitelja s kojima smo razgovarali. Jedan poduzetnik nam prepričava svoje iskustvo s Adventa u Klovićevim dvorima.

- Prvo, bili smo uvjetovani ponudom pića. Stalno je netko morao biti tamo. Ja sam svojima dopustio da ne dolaze kad pada kiša ili da otvore kasnije - kaže nam ugostitelj koji je sudjelovao u manifestaciji proteklih godina. Nije dobio mjesto ove godine. Zašto? Kaže da je to zato što nije sudjelovao na drugom festivalu.

- Agencija koja organizira Advent na Klovićevima organizira i ljetni festival ‘Baš naš’. Ove godine su me obavijestili da rade ljetni festival, ali meni to nije odgovaralo jer je dnevni najam kućice iznosio više od dvije tisuće kuna plus PDV. Nismo imali kapaciteta za to odraditi. Nakon toga me više nisu zvali za Advent. Kad sam ih nazvao i upitao zašto nisam na Adventu, oni su rekli: ‘Nisi bio na našem festivalu, mi smo to već preko ljeta prodali’ - ispričao nam je razočarani ugostitelj.

Iz te agencije su međutim rekli da ne postavljaju nikakve takve uvjete nego da je jednostavno broj raspoloživih kućica bio popunjen onima koji su se ranije javili.

Zagrebačka oporba je ogorčena ponašanjem gradonačelnika. Već za sjednicu sljedeći tjedan Glas je zatražio da Gradska skupština usvoji zaključak da su nezadovoljni kako je netransparentno organiziran Advent i da su time umanjeni prihodi proračuna. I oni i SDP će tražiti detaljno izvješće o potrošnji novca i prihoda koje je Grad ostvario.

Pola fritula na korpuciju

- Moramo građanima objasniti kako ih kradu pri zdravoj pameti i kako je zaobiđena gradska odluka po kojoj za kućice treba ići natječaj. Ako su već dane direktno, onda su zabranjeni podnajam i zarada na gradskoj imovini - kaže Anka Mrak Taritaš.

SDP-ovac Gordan Maras je rekao da Zagreb ima najkorumpiraniji Advent u Europi i da zbog toga u cijeni fritula od 20 kuna čak 10 kuna odlazi na korupciju, a u ostalih 10 kuna su sav trošak poslovanja i zarada ugostitelja.

