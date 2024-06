'Ponudili su mi besplatan stan i hranu, ali i terapije za moju Ivu'

Zvali su me iz Splita i ponudili mi besplatan stan i hranu, a Iva će imati i terapije. I to čim završi s turnusom u Krapinskim Toplicama. Neki su mi ljudi dali novce, puno više njih nazvalo je i dalo mi podršku. Koliko se skupi, skupi, koliko ima na računu, saznat ću tek sljedeći tjedan, otići ću u banku u Zadar. Moram dati plaću i njegovateljici Sari Breškić, koja je s mojom unukom 24 sata. Budući da sam od brata posudila novac za stan i terapiju koji se plaćaju unaprijed, jako su me razveselili ljudi koji su mi došli na kućna vrata i ostavili 50, 70 eura, dirnuta do suza govori nam Senka Predovan (70).

Zbog unuke Ive ova umirovljenica svako poslijepodne radi kao pomoćna kuharica u jednom restoranu. Naime, Iva Predovan je tinejdžerica koja je ostala bez oba roditelja. U nesreći u kojoj joj je poginula majka Anđelka i sama je stradala. Otac Dražen preminuo je nekoliko mjeseci kasnije. Nastavila se borba za skrbništvo, a baka je odlučila da se vrijedi boriti za unuku i, unatoč svemu, nije odustala.

- Bila je gotovo mrtva, ali se izvukla jer je borac i liječnici su, naravno, učinili sve. No oporavak je dug, težak te, naravno, i košta, a novca nemam - rekla je baka koja se izborila za tek mali dio oporavka i donekle povratka u život.

Osim što je ostala bez supruga, i to prije dvadeset godina, unuka Iva joj je i izazov jer jednostavno vjeruje da djevojčica ima šanse za kvalitetniji oporavak.

- Ne odustajem i gotovo. Gledamo se nas dvije svaki dan na videopoziv. Naravno da je između nas i velika daljina, no kad kažete sebi da ste nešto obećali, to treba ispuniti - zaključila je Senka dok se spremala za posao.

Svaki put kad joj je teško prisjeti se, kaže, sina Dražena. Bolovao je od dijabetesa, zbog kojeg je izgubio nogu, a bio je i hrvatski branitelj.

- Stanje mu se pogoršalo i završio je u bolnici gdje su mu amputirali i drugu. U tim trenucima saznao je stravične vijesti, da su mu u teškoj nesreći stradale supruga Anđelka i kći Iva, a sin, koji danas ima 19 godina, prošao je bez težih ozljeda. Supruga je na kraju preminula, a njeno srce nastavilo je kucati u Rijeci - kaže Senka.

Prisjeća se kako je njezin sin uvijek bio spreman pomoći svima. Dražen je 2018. osvojio i nagradu Ponos Hrvatske jer je majci s troje bolesne djece omogućio prijevoz na ljetovanje, a sad Iva treba pomoć jer je trio - baka Senka, njegovateljica Sara i Iva - na izmaku financijskih snaga. Otvoren je i račun na koji se može uplatiti pomoć Ivi i njezinoj obitelji.

