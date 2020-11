Popis blaga Sanaderovih: Tajni računi, nekretnine, slike, satovi

Nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu Sanaderu i obitelji se oduzima 275.000 kuna, te još 15,8 milijuna kuna, jer nisu mogli dokazati da su ih zakonito stekli

<p>Tijekom prve presude za aferu Fimi Media 2014. godine u javnost su izašli detaljni podatke o računima bivšeg premijera Ive Sanadera i njegove obitelji te iznose koje je USKOK taba zaplijeniti. Nakon što je Vrhovni sud srušio tu presudu, danas je Sanaderu izrečena nova, nepravomoćna presuda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>Sanaderu i obitelji se oduzima 275.000 kuna, te još 15,8 milijuna kuna, jer nisu mogli dokazati da su ih zakonito stekli. Ovih 275.000 kuna se Sanaderovima oduzima jer je to novac koji je bivši premijer dobio od Barišića.</p><p>Sanader i HDZ moraju solidarno podmiriti troškove vještačenja u iznosu od 842.000 kuna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovo su iznosi koje su Sanader i obitelj (supruga, kćeri, punac i punica) imali na računima.</p><p>1. Iznos od 370.189,37 kuna koji se nalazi na računima Ive Sanadera otvorenima u Zagrebačkoj banci. Od toga je iznos od 145.382,58 kuna na oročenoj kunskoj štednji, iznos od 72.021,63 kune te na žiro-računu iznos od 152.785,16 kuna. </p><p>2. Iznos od 38.544,12 eura koji se nalazi na oročenom nenamjenskom depozitu u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, na ime Ive Sanadera. </p><p>3. Iznos od 47.784,41 eura koji se nalazi na žiro-računu Ive Sanadera, Ive Šarića i Mirjane Sanader, otvoren u Raiffeisen banci.</p><p>4. Iznos od 93.470,73 eura koji se nalazi na štednom depozitu Ive Sanadera i Ive Šarića u Raiffeisen banci. </p><p>5. Iznos od 180.000 eura koji se nalazi na štednom ulogu u Raiffeisen banci, a glasi na donositelja – štedna knjižica pronađena je pretragom sefa br. 90. u poslovnici navedene banke u Innsbrucku. </p><p>6. Iznos od 120.000 eura koji se nalazi na štednom ulogu vezanom za štednu knjižicu Ive Sanadera otvorenom u Raiffeisen banci. <br/> <br/> </p><p>7. Iznos od 50.000 eura koji je pronađen pretragom sefa br. 90 u Raiffeisen banci u poslovnici Wilten, u Republici Austriji, otvoren na ime Ive Šarića, a korisnik je Ivo Sanader. </p><p>8. Iznos od 215.038,34 kune koji se nalazi na računu oročene kunske štednje na ime Mirjane Sanader u Zagrebačkoj banci. </p><p>9. Iznos od 18.462,94 eura koji se nalazi na deviznom računu u Privrednoj banci d.d. Zagreb, otvoren na ime Petre Sanader. </p><p>10. Iznos od 11.463,27 eura koji se nalazi na oročenom nenamjenskom depozitu, iznos od 16.715,69 eura koji se nalazi na oročenom nenamjenskom depozitu u Raiffeisen banci na ime Petre Sanader. </p><p>11. Iznos od 11.515,16 eura koji se nalazi na oročenoj deviznoj štednji u Zagrebačkoj banci na ime Petre Sanader. </p><p>12. Iznos od 17.776,02 eura koji se nalazi na deviznom računu u Privrednoj banci na ime Brune Sanader. </p><p>13. Iznos od 5.457,07 eura koji se nalazi na računu oročene devizne štednje u Zagrebačkoj banci na ime Brune Sanader. </p><p>14. Iznos od 12.696,00 eura koji se nalazi na oročenom nenamjenskom depozitu u Raiffeisen banci na ime Brune Sanader. </p><p>15. Iznos od 38.202,19 eura koji se nalazi na deviznom računu u Privrednoj banci na ime Karmele Šarić. </p><p>16. Iznos od 109.149,44 eura koji se nalazi na oročenom depozitnom računu u Raiffeisen banci na ime Ive Sanadera. </p><h2>Vrijedne slike, umjetnine, satovi</h2><p>Sanader je imao i vrijedne pokretnine – umjetnička djela (slike i skulpture) zaplijenjene u Sanaderovoj kući u Kozarčevoj ukupne vrijednosti najmanje 833.360 eura te one zaplijenjene kod Stjepana Fiolića u Malomlačkoj ulici čija je vrijednost najmanje 315.700 eura. Među skupocjenim djelima nalaze se i ona Vlahe Bukovca i Ede Murtića. Bivši premijer bio je poznat i po impozantnoj kolekciji ručnih satova.</p><p>- Igor Zidić, vodeći povjesničar umjetnosti u Hrvatskoj, moju zbirku umjetnina je 2011. procijenio na 9,628 milijuna kuna. No on nije vodio računa da sam ja te slike skupljao 40 godina, da sam mnoge dobio na poklon, da sam neke po puno nižim cijenama od prodajnih kupovao direktno od umjetnika u njihovim ateljeima. Također, nakon promijene njemačkih maraka u eura cilj su s 1000 DEM skočile na 1000 eura. Prema mojoj procijeni plato sam ih dva milijuna kuna. Znači od 23 milijuna nesrazmjera imovine oduzmite 7, 6 milijuna kuna, a prema procijeni koju je vještak napravio prema mojoj obrani do 1992. sam zaradio još 15,780 milijuna kuna. I to je to nema nikakvog nesrazmjera. Također moram naglasiti i da sam zastupajući Mayer press agenciju zaradio sam najmanje 375.000 eura prodajući u Jugoslaviji fotografije pina up djevojaka, ljubiće, vesterne itd. Pa supruga i ja smo stan u Splitu i tri stana u Kozarčevoj u Zagrebu kupili početkom 1990-ih novcima koje smo zaradili u Austriji. Tada nije bilo ni Hypo banke, Fimi medije niti drugih postupaka protiv mene- rekao je Sanader na sudu. Dodao je kako ga duboko pogađa nepravda oko vještačenja njegove imovine - rekao je Sanader tijekom suđenja.</p><h2>Vila upisana na suprugu i njenog oca </h2><p>Vila u Kozarčevoj ulici bila je upisana na Mirjanu Sanader i na njezinog oca.</p><p>Blokirani stanovi u Splitu također glase na članove Sanaderove obitelji, kao i kuća s voćnjakom i oranicom u Krapju te gotovo 30.000 kvadrata zemljišta na otoku Braču.</p><p>Podsjetimo, Sanader je već ranije pravomoćno osuđen za slučaj kupovine zgrade u Planinskoj. Vrhovni sud mu je potvrdio šest godina zatvora za Planinsku te 17.5 milijuna kuna koje on (ali u ovom slučaju ne i njegova obitelj) trebaju vratiti u državni proračun.</p>