Brojne kuće zbog velikih poplava u vrgoračkom kraju potpuno su odsječene, a posebno je loša situacija u Kokorićima i Kutcu.

Gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić kaže kako je situacija dosta alarmantna.

- Kritično je. Znalo se ovo i prije događati, ali sada dolazi do ekstremnih razina, pogotovo u Kokorićima. Mi smo zadnje u nizu krških polja i sva voda koja padne završi tu, pa je tako bilo i s ovim padalinama od zadnjih dana koje su aktivirale izvore, a koji nisu bili aktivni po 15 godina - dodaje Pranić.

Kako su pod vodom i ceste, potpuno je odsječeno dvadesetak kuća te se teškom mehanizacijom probio alternativni put preko makadama, prenosi HTV.

HGSS Makarska navodi da su se noćas borili s vodostajem koji je rastao iz sata u sat velikom brzinom. Spašavatelji su bili na dispoziciji za sve potrebe lokalnog stanovništva, izrađivali su se nasipi i prevozile potrepštine.

- Najavljeno je još padalina tako da se ne može govoriti o padu vodostaja nego samo o rastu. Došao nam je pomoći HGSS sa svojim plovilima i ekipom za polove, pokušavamo obraniti situaciju zečjim nasipima, a onda se dogodi da voda proključa iz kuće, doslovce u podu. Pritisak je velik - svjedoči vrgorački gradonačelnik.

HGSS ostaje na terenu sve dok se situacija ne primiri i vodostaj bude u opadanju, navode.

Bilo je tu i problema sa strujom. Uz pomoć vatrogasaca, nastoji se održavati bilo kakva prometna komunikacija s ovim dijelom vrgoračkog kraja. Neke kuće našle su se doslovce u otoku.

- Od dijela sela je nastao otok. Desetak do 15 domaćinstava okruženo je vodom i skroz odsječeno tako da se do njih može jedino čamcem. Kod četiri, pet kuća voda je došla do vrata. Bilo je 2001. godine slično, ali sada je ekstremno puno kiše palo. Voda izlazi iz zemlje i ne možemo znati koliko će se dizati - poručuje Pranić.