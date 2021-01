Ako je projekt ispravan, onda je odgovornost na nadzornom inženjeru - on je to potpisao, preuzima stručnu i kaznenu odgovornost. Ako su ljudi kod kojih je uspostavljen taj uzročno-posljedični niz živi i dostupni, oni moraju barem odgovoriti na neka pitanja, nije to nikakva hajka", izjavio je Zoran Milanović nakon što se javno cijepio protiv koronavirusa.

"Kuća koja je obnovljena 1998. godine i koja je certificirana kao nova mora trajati puno duže i biti otporna. To nije 'vikend-šalovanje', to je ozbiljan posao za koji je netko plaćen i koji je financirala država", dodao je i napomenuo da je i sam uočio na ulazu u Glinu da su se urušile kuće koje su bile obnavljane.

'Ne može sve označiti kao ratno profiterstvo'

Milanović je podsjetio da je obnovljeno ili nanovo izgrađeno tisuće tipskih kuća.

"Hrvatska je napravila ogroman posao u drugoj polovici 90-ih godina, obnovljeno je ili nanovo izgrađeno tisuće tipskih kuća. To je posao na kojem su zaradile stotine hrvatskih firmi i nadzornih inženjera. One moraju biti zaštićene od potresa, odnosno ne urušiti se”, rekao je Milanović.

Napomenuo je i kako se ne može sve označiti kao ratno profiterstvo i da kod toga treba biti oprezan.

"Nije sve ratno profiterstvo, ali to je posao za Državno odvjetništvo da utvrdi okolnosti kaznenog djela, namjeru ili nemar ili pohlepu... teoretski da, ali s tim treba oprezno”, rekao je.

Spomenuo je i statičare koji volontiraju na terenu i istaknuo da zaslužuju odlikovanje.

Osnivanje Stožera za uklanjanje posljedica potresa ocijenio je dobrim, ali i dodao kako je to trebalo napraviti prvi dan. Rekao je i da je stanje na terenu teško, ali nije kaotično.

'Kad si na poziciji premijera, logično je da si uvijek meta'

Predsjednik RH povukao je paralelu i s poplavama u Gunji ocijenivši kako su tamo okolnosti bile puno lakše, te da je ovdje riječ o puno većem području, potresi se ponavljaju pa zato treba imati toleranciju i razumijevanje.

- Stanje na terenu je teško. Problema ima, i to je različito od poplave. Tada si imao izljev vode i ona se povlačila. Tada je bilo riječ o dva sela, bilo je moguće formirati kontejnersko naselje, okolnosti su bile lakše. Tada smo u dva dana sve riješili. Ovdje su ljudi razasuti na stotinama kvadratnih kilometara. Vjerojatno će nešto naučiti iz propusta. To je mukotrpan život sam po sebi. Poplava u Gunji mačji je kašalj prema ovom potresu. Kao i s migrantima, to je bilo pod kontrolom. Imajte razumijevanja za one koji ovo rade. Kraj je poharan zahvaljujući agresiji, ali posljedice su grozne - objasnio je razliku predsjednik Milanović, piše N1.

Milanović je odgovorio i na pitanje pokušava li netko demontirati državu, kako je premijer Andrej Plenković opisao kritike na račun reakcije nekih državnih tijela na potres kod Petrinje.

"To me sad pokušavate posvađati s Plenkovićem.... Ne znam, bio sam premijer i imao čvrsto konsolidiranu vlast. Kad si na toj poziciji, logično je da si uvijek meta. Napadali su mene, tako napadaju i njega, ali da vidim neku zavjeru u tome... mi smo legitimna meta. Primaš udarce i zadaješ ih”, zaključio je Milanović.