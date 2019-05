Poplava u Istri: U jednom satu je palo kiše kao u mjesec dana!

Od ponoći do podneva u Medulinu je palo čak 45 mm kiše, od čega gotovo 40 mm u samo sat vremena - od 11 do 12! To je više od 60 posto mjesečnog prosjeka koji je pao unutar jednog sata.

Istovremeno je u Rovinju izmjereno 35 mm, od čega je većina pala u kratkotrajnom pljusku koji je zahvatio grad iza 10 sati.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Obilne oborine za sada zaobilaze slivove velikih rijeka, tako da su vodostaji uglavnom stabilno, jedino je Mirna na Ponte Portonu na 499 cm, što je samo centimetar od proglašenja izvanrednih mjera obrane od poplava.

