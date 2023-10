Poplava u New Jerseyju: Policajac na ramenima nosio čovjeka koji je zapeo u autu

NEW JERSEY, SAD - Olujni pljuskovi donijeli su proteklog vikenda bujične poplave u New Yorku i susjednom New Jerseyju. Društvenim mrežama proširila se snimka policajca koji spašava zarobljenog vozača s parkirališta u Passaicu u New Jerseyju. Policija New Jerseya upozorila je vozače da ozbiljno shvate poplavu i da ne voze u poplavljena područja ili oko barikada. Potop je uslijedio nakon jakih pljuskova i jakih vjetrova prethodnog vikenda izazvanih ostacima tropske oluje Ophelia. Ta je oluja natopila New York i izazvala opsežne nestanke struje u Sjevernoj Karolini, Virginiji, Pennsylvaniji i New Jerseyju.