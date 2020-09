Poplavljene ceste i kuće: Neki su iskoristili situaciju i ispraznili svoje septičke jame - na rivi!

Takva slika nije neobična u Kaštelima, svako malo negdje se pojave fotografije kanalizacije koja izvire na obali, naročito kada pada kiša. Ovaj puta to je u Gomilici, na samoj rivi, ispričala nam je čitateljica

<p>Obilna kiša pogodila je Split i okolicu, no najviše se sručilo na Kaštel Gomilicu gdje vatrogasci imaju na desetke poziva zbog poplavljenih kuća, podruma, ali i začepljenih šahtova zbog kojih su poplavljene brojne prometnice.</p><p>U Gomilici je tako palo najviše kiše, 76 litara po četvornom metru. Zbog poplavljene Ulice Ivana Pavla II. stvorile su se velike kolone automobila u dijelu gdje ulica prolazi kroz Gomilicu. Na trenutak se pojavio i blic tornado.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplavljena cesta u Kaštel Gomilici </strong></p><p>Situaciju s obilnom kišom odlučili su iskoristiti i neki stanovnici Gomilice i to da 'olakšaju' svoje septičke jame koje su se nakon ljeta kvalitetno popunile.</p><p>- Takva slika nije neobična u Kaštelima, svako malo negdje se pojave fotografije kanalizacije koja izvire na obali, naročito kada pada kiša. Ovaj puta to je u Gomilici, na samoj rivi. Posljednji put sam takve prizore gledala u obližnjem Sućurcu. Nedaleko od ovog izvora u Gomilici, gdje i inače stalno smrdi, je i gradska plaža i dječji park - objašnjava nam čitateljica lokaciju finog smeđeg izvora u Kaštelima.</p><p>Osim što se kanalizacija pušta u more, nekada je stanovnici Kaštela puštaju i niz ulicu.</p><p>- Recite vi meni, ja platim da mi isprazne septičku jamu dva puta tijekom ljetne sezone, a susjed nikad. Mislim da je to dovoljno. I nitko nikome ništa ne može - kaže nam stanovnica Kaštela.</p>