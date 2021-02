Grad Popovača asfaltirao je 320 metara puta usred ničega prema, naizgled, ničemu. Međutim, ako bolje pogledate, primijetit ćete da svježe asfaltirana cesta kroz šumu vodi ravno prema jednoj klijeti.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI

Vlasnik klijeti je izvjesni gospodin Ivan Cvitanović koji je, po tvrdnjama mještana, gradonačelnikov prijatelj. Zanimljive su i parcele uz koje vijuga nova cesta. S jedne strane asfalta nalazi se Cvitanovićeva zemlja, a na drugoj strani su zemljišta u vlasništvu direktora popovačkog komunalca, inače gradonačelnikovog stranačkog kolege. Koliko je potrošeno na ovaj građevinski zahvat? Preko 90 tisuća kuna.

Cesta do klijeti

Asfalt je postavljen u Gornjoj Jelenskoj. Možda se sjećate ovog sela, mediji su o njemu pisali kao o novom žarištu korona virusa nakon promocije knjige na kojoj se nisu poštovale epidemijske upute.

Prije nekoliko dana javili su nam se iznervirani mještani i upozorili nas da je Grad Popovača u listopadu prošle godine asfaltirao preko tristo metara makadamskog puta do klijeti gospodina Cvitanovića, iako ima i drugih, nužnijih puteva koji zahtijevaju obnovu. Tijekom istraživanja ove priče, više neovisnih izvora nam je kazalo da su Cvitanović i popovački gradonačelnik Josip Mišković prijatelji. Štoviše, rekli su nam da je gradonačelnikov sin krsni kum Cvitanovićevom djetetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Cesta koja vodi samo do klijeti

Bez ijedne druge građevine

Uvidom u zemljišne knjige, uvjerili smo se kako cesta, koja započinje kraj lokalne tvrtke na rubu šume i vodi prema Cvitanovićevoj klijeti, gotovo cijelim svojim tokom prolazi uz čestice koje su u vlasništvu Cvitanovića i gospodina Marijana Belančića. Belančić je direktor popovačkih Komunalnih servisa te, kao i gradonačelnik, član HSP-a. Osim Cvitanovićeve klijeti, tamo nema nijedne druge građevine, izuzev tora s divljim svinjama, za kojeg nam mještani kažu da pripada Cvitanoviću.

Preko 90 tisuća kuna za radove

Posjetili smo Gornju Jelensku i provezli se kroz svježi asfalt kako bismo se uvjerili u tvrdnje naših izvora. I zbilja, s obje strane ceste nema ničega osim šume. Novi put završava kraj klijeti i tora s veprovima.

Mještani s kojima smo razgovarali ne vide logiku u ovom zahvatu. Tvrde da brojni radnici iz okolnih mjesta moraju pješačiti ili uništavati auta na putu do posla jer nemaju asfalta.

Javili smo se gradonačelniku Josipu Miškoviću koji nam je potvrdio izvođenje radova plaćenih ukupno 92.800 kuna (bez PDV-a), navodeći da se radi o cesti koja je u naravi javni put više od sto godina, a koja je dijelom u privatnom vlasništvu. Pokrenuli su, kaže, postupak da bude u javnom vlasništvu. Zamolili smo gradonačelnika da nam razjasni zbog čega su asfaltirali cestu usred ničega.

- Gledajte, dio cesta je na nekakvom muljevitom području, kao što je ta, gdje godišnje vi morate dva, tri puta reagirati nakon oborinskih kiša. Radi se o nekakvom starom putu koji je oduvijek takav kakav je i onda kad dođe bujična voda odnese 90 posto kamena te se mora nasipavati. Za održavanje tih cesta se godišnje jako puno izdvaja i baš zbog toga smo asfaltirali taj uspon i klanac - kaže Mišković i dodaje da im je to isplativije od održavanja makadama. Naglašava da su se na takav zahvat odlučili kako bi ljudi mogli prolaziti.

"Mi svakog poznajemo"

Zanimalo nas je o kojim ljudima se radi, s obzirom na to da cesta vodi do jedne, jedine građevine, Cvitanovićeve klijeti. Također, upitali smo ga i je li u prijateljskim odnosima s Cvitanovićem.

- Pa gledajte, Popovača je malo mjesto, mi svakog poznajemo i poznajem gospodina Cvitanovića, ali to sigurno nema veze s tim da bi se nekom išlo... Ove godine smo asfaltirali oko 4, 5 kilometara cesta od kojih su 90 posto takve koje su, neću reći nenaseljene, ali u kojima žive ljudi, imaju kuće za odmor, plaćaju obveze i jasno je da traže određeni standard - pojašnjava gradonačelnik.

Napominjemo mu da upravo gledamo u kartu i katastar te da na njima nema nikoga osim Cvitanovića. Gradonačelnik također otvara katastar. Čekamo nekoliko trenutaka. Opet se oglašava.

- Pa gledajte, taj dio, budući da je tu tvrtka koja isto ima dio zemljišta na tome, znači, neću reći, nije građeno zbog jednih, vidite tu ima sigurno 10-15 ljudi koji imaju svoje nekretnine i koji bi isto htjeli doći kao svi normalni ljudi do svoje nekretnine s nekakvim normalnim vozilom - kazuje Mišković.

Ponavljamo mu da je najveći dio zemljišta u vlasništvu Cvitanovića i direktora komunalca.

- To ne znam. Mogu pogledati, ali sigurno nema tu nikakvih razloga, za mene su svi građani Popovače jednaki i imaju svi pravo na određenu infrastrukturu. Ja znam da ljudi, neću reći iz jala, žele nakalemiti da netko radi zbog nekoga ili nečega... tako bi mogli sto stvari reći. Evo sad sam otvorio katastar. Asfalt završava kod klijeti, da - utvrđuje gradonačelnik.

Još jednom ga pitamo poznaje li Cvitanovića.

- Poznajem gotovo dvanaest tisuća ljudi u Popovači, budući da sam 15 godina gradonačelnik i znam svakog čovjeka, znam maltene 90 posto ljudi ponaosob. Jasno da ih poznajem - odvraća Mišković.

Je li u prijateljskim odnosima s Cvitanovićem, opet pitamo.

- Što znači u prijateljskim odnosima? Ja u životu imam dva prijatelja i familiju. Ostalo su svi ljudi koji su iz neke potrebe ili ne znam. Naveo nas je posao, put, da moramo poslovno surađivati. A prijateljski odnosi... u životu čovjek može imati samo jednog ili dva prijatelja - opisuje gradonačelnik.

A Cvitanović nije jedan od njih dvojice, zanima nas.

- A gledajte, to je relativno mlađa dob. Gospodin Cvitanović može biti poznanik ili prijatelj s mojim sinom, ali ne družimo se. To je prevelika razlika u godinama da bi imali poznanstva i odnose iz prijašnjih vremena - poručuje nam Mišković.

Ponovimo, više izvora nam je reklo da su i gradonačelnik i njegov sin Goran itekako u prijateljskim odnosima s Cvitanovićem. Čak i da je Goran krsni kum Cvitanovićevom djetetu.

Krsno kumstvo?

Pitali smo gradonačelnika o kumstvu, a on je kazao sljedeće: "Nemam pojma, ne znam, sin ne živi sa mnom, ima svoju obitelj, kome je on kum, ja to neću reći, stvarno ne znam".

Pitali smo i Cvitanovića, a on je kazao sljedeće: "Josip Mišković je načelnik svih građana i to je sve što mogu reći po tom pitanju. Vi ste profesionalac, nije profesionalno ići u toliko osobna pitanja. Ja vam mogu samo poželjeti ugodan dan."

Pitali smo i gradonačelnikovog sina, a on je kazao sljedeće: "Halo, halo, nešto se prekida", završio poziv i više ga nismo mogli dobiti.

Na kraju, javili smo se direktoru komunalca, gospodinu Marijanu Belančiću. Potvrdio nam je da su njegove parcele uz cestu, ali naglašava da on nema veze s tim.

- Nemam nikakvu nekretninu, ni kolibu, ni šator. Ja u svoju šumu mogu traktorom po zemljanom putu, meni čak smeta da se netko voza tamo - tvrdi Belančić.

Pitali smo i njega o odnosu gradonačelnika i sina s Cvitanovićem.

- Znam da su prijatelji, valjda jesu, mi smo mala sredina, svatko svakog pozna, svi smo više manje dobri - kazao je direktor komunalca Belančić, koji je, to nam je sam rekao, Cvitanovićev krizmani kum.

Da rezimiramo. Grad Popovača potrošio je desetke tisuća kuna na asfaltiranje puta usred ničega, a taj put, slučajno, vodi ravno prema klijeti čovjeka za kojeg mještani tvrde da prijateljuje s gradonačelnikom i njegovim sinom, usput se slučajno mimoilazeći s parcelama direktora komunalca i gradonačelnikovog stranačkog kolege.