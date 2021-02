Pet puta manja kuća i tri puta manji vinograd ovdje vrijede 30-ak tisuća eura. On je ovo izgradio negdje prije pet godina i to je vila od koje staje dah. Sigurno vrijedi barem pet puta više nego je naveo u imovinskoj kartici. Kaže nam to jedan od susjeda HDZ-ova sisačko-moslavačkog zamjenika župana Romana Rosavca.

Kuća se nalazi u naselju Voloder kod Popovače. Oko nje je uređeni vinograd, a Rosavec je iz drugog puta prijavio u imovinskoj kartici da sve skupa vrijedi 200.000 kuna.

Daleko je to od skromne vikendice

Kažemo iz drugi puta, jer kada je postao dožupan 2017. godine, prijavio je samo vinograd od 1674 četvorna metra s istom tom vrijednosti. Kasnije je, nakon što su ga novinari nazvali i pitali zašto je zaboravio kuću, nadopunio da se radi o “vikendici s pripadajućim zemljištem”.

- Znači, evo, ja sam smatrao da je vjerojatno to, podaci o nekretnini vinograd, sad, mislim, to je tamo klijet, znači, nije to sad ne znam što, vidite da vrijednost sam stavio 200 tisuća kuna, nisam stavio 20 tisuća kuna - rekao je Rosavec prije pet mjeseci novinaru portala Index pravdajući se zašto je zaboravio upisati kuću.

No, iz fotografija koje smo jučer napravili, svatko može vidjeti da je kuća daleko od klijeti ili vikendice skromne vrijednosti.

- Ma to vam je iznutra luksuzno uređeno i sve je novo. Ima masivni drveni namještaj. Podrumu nedostaje samo bazen. Njegov roštilj je takav da se na njemu može pripremiti hrana za 40-ak ljudi. Nevjerojatno je da to zove klijeti kada ima podrum, prizemlje, kat i potkrovlje - kaže nam susjed.

Izmjerili smo i sami preko geoportala. Tlocrtna površina je 200 četvornih metara, ali dio otpada na natkrivene terase. A onda još treba u stambenu površinu dodati kat i potkrovlje. Dakle, kuća ima između 300 i 400 kvadrata stambene površine.

Stan nije prijavio u imovinsku karticu

Rosavec je inače zamjenik županu Ivi Žiniću za kojeg smo otkrili da paralelno koristi besplatno državnu kuću, bespravno je u državnom stanu u Zagrebu i ima imanje koje nije prijavio u imovinskoj kartici.

Prošli tjedan smo otkrili i da Rosavec ima stan od 52 kvadrata u Zagrebu koji uopće nije prijavio u imovinskoj kartici. Na “klijeti” u Voloderu nema nikakvog tereta kredita. U zemljišnim knjigama ju nije upisao, nego još stoji da se radi o vinogradu u vlasništvu njega i supruge.

Dožupan nema upisanu ušteđevinu, a kredit iz 2014. od 25.000 eura nije upisan na ovu nekretninu. Upisao je da supruga i on imaju dvije pozajmice od 105.000 kuna od prije pet i šest godina Živi u obiteljskoj kući koja glasi na roditelje. Supruga mu zarađuje 6500 kuna radeći u školi, a njegova plaća je 13.7473 kuna.

Zato smo ga pitali zašto je upisao tako malu vrijednost kuće, te koje je podrijetlo imovine. Rosavec nam je u poruci rekao da ne uznemiravamo njegovo dijete jer smo poruku poslali na dva broja za koja smo smatrali da oba on koristi.

- Želim Vam reći da od 2004. godine radim na Šumarskom fakultetu, živim u roditeljskoj kući, a i izgradnja vikendice je počela i završila puno prije nego sam postao dužnosnik i s toga nemam obvezu prikazivati moje obveze koje su postojale prije - odgovorio nam je Rosavec vezano za kuću.

Povjerenstvo za odlučivanje sukoba interesa već provjerava i tu kuću i stan koji nije prijavio u Zagrebu koji je u vrijeme kupovine vrijedio minimalno 100.000 eura. Ali podrijetlo imovine bi trebala provjeriti i Porezna uprava.