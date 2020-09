'Popunjeni smo. Jedan dio teže bolesnih ide na respiratore gdje je preživljavanje 20 do 30%'

<p>Kapaciteti Infektivne klinike prilično su popunjeni, a oni koji ne mogu kod nas idu u KB Dubrava. Rezultat nepridržavanja mjera na terenu vidi se u našoj bolnici. U državi je u odnosu na svijet dobra situacija, od ukupnog broja 10 posto zaraženih je akutno, tj. u bolnici. No mi ne trebamo biti zadovoljni s takvim postotkom, prije je bilo pet posto, ali cilj je da ih uopće nemamo. Dio ima težu upalu pluća i teže su bolesni i završit će na respiratorima gdje se preživljavanje kreće oko 20 do 30 posto. Od troje na respiratoru jedan ima veću šansu da preživi, a ostala dva veću šansu da ne prežive. Možda vam se čini kao matematička priča, ali kada to dvoje dobije ime i prezime - sve se više osvijesti, rekla je <strong>Alemka Markotić nakon </strong>sastanka Stožera civilne zaštite RH sa županijskim načelnicima civilne zaštite te pročelnicima i voditeljima službi civilne zaštite. </p><h2>Stiže nam pritisak na sustav</h2><p>Mjere su lagane za provođenje i sprječavaju rezultat po bolnicama, a on se može popraviti, naglasila je.</p><p>- Stižu nam nove infekcije i novi pritisak na zdravstveni sustav. Nije svejedno hoće li 800 ljudi čekati satima na pregled ili 100-200. Ni kada je sve bilo dobro ili loše nismo rekli da su stručnjaci pametni, a ljudi loši. Ili smo zajedno uspješni ili zajedno ne ide. Ljudi su bili na moru, mogli su biti, situacija je bila izvrsna - dodala je Markotić. </p><p>Rekla je kako djeca mogu s prijateljima imati zabavne aktivnosti i sjediti u kafiću, ali ne na 20 centimetara. </p><p>- Djeca se u školi, ako se budu držala uputa, neće zaraziti, ali se mogu zaraziti na igralištu kada nisu u školi i ne pridržavaju se mjera. Na svakom mjestu se treba ponašati odgovorno pa onda neće biti krivaca. Svi malo žrtve i minimalne odgovornosti i sve će biti dobro. Onda nitko neće biti krivac i bit ćemo pobjednici - rekla je Markotić te dodala kako nam ne može virus ništa ako se držimo mjera. </p>