Prve mjere: Otvaraju se dućani, frizeri, a od 11. 5. vrtići i škole

Prije dva mjeseca imali smo u Hrvatskoj prvi slučaj oboljenja od novog korona virusa i u tom periodu svijet promijenio, naš život se promijenio, pola stanovništva živi u uvjetima ograničenih kretanja, istaknuo je na početku sjednice Vlade u četvrtak premijer Andrej Plenković naglasivši zabrinjavajuće brojeve zaraženih i umrlih u proteklom periodu.

- Broj zaraženih je u svijetu od tada skočio s 80.000 na preko 2,6 milijuna, a broj smrtnih slučajeva s 2700 na 180.000. Samo u SAD-u broj umrlih premašio je već 47.000, a do kraja idućeg tjedna broj će biti veći nego broj poginulih u Vijetanskom ratu, kada ih je poginuli 58.000. Europa je najpogođenija i do sada je preko 110.000 ljudi izgubilo život, dnevni broj zaraženih u nekim zemljama prelazi troznamenkasti pa i četveroznamenkasti broj - rekao je dodavši kako srećom u Hrvatskoj situacija nije tako dramatična te je pod kontrolom.

- Uspjeli smo to zajedno zahvaljujući pravodobnim mjerama, ali prije svega zahvaljujući odgovornom ponašanju sugrađana koji su prepoznali ozbiljnost i opasnost ove situacije. Koeficijent koliko jedna zaražena osoba zarazi osoba pao je u Hrvatskoj ispod 1, a prije dva mjeseca bio je 2,5 - naveo je premijer.



Zbog dobre epidemiološke situacije, naglasio je, Vlada sada kreće u popuštanje mjera i postupno pokretanje niza gospodarskih i društvenih aktivnosti. I to u tri faze.

FAZA 1. - Planirano pokretanje aktivnosti 27. travnja 2020.

1. Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra

2. Omogućavanje nastavka rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti, osim onih u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti (primjerice, postolar, krojač, izrada ključeva, poslovnica turističkih agencija, fotostudio)

3. Uvođenje javnih gradskih i prigradskih prijevoznih linija i brzobrodskih linija za otoke koji nisu povezane trajektnom linijom

4. Omogućavanje rada knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara

5. Omogućavanje treninga športašica i športaša I. i II. kategorije u pojedinačnim športovima te seniorskim športskim ekipama koje nastupaju u najvišem stupnju natjecanja

6. Omogućavanje provođenja državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika

- U nadi da će se prva faza pokazati uspješna, slijedi i druga faza - rekao je premijer.

FAZA 2. - Planirano pokretanje aktivnosti 4. svibnja 2020.

1. Omogućavanje rada javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, osim u onim bolnicama koje su organizirane za liječenje samo COVID-19

2. Omogućavanje rada privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera

3. Omogućavanje rada svim poslovnim subjektima koji obavljaju uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera (primjerice, frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri)

FAZA 3. - Planirano pokretanje aktivnosti 11. svibnja 2020.

1. Omogućiti okupljanja do 10 osoba na jednom mjestu, uz poštovanje mjera fizičke udaljenosti

2. Omogućavanje rada trgovačkih centara, uz poštovanje posebnih epidemioloških mjera

3. Omogućavanje rada predškolskih ustanova i razredne nastave od 1. do 4. razreda te posebnih razrednih odjela i rada s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi

4. Omogućavanje održavanja laboratorijskih, umjetničkih i kliničkih vježbi te praktični rad u malim grupama u visokom obrazovanju

5. Uvođenje međužupanijskih prijevoznih linija i linija domaćeg zračnog prijevoza

6. Omogućavanje rada ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama

7. Omogućavanje rada ugostiteljskih objekata u smještajnim kapacitetima samo za korisnike usluga smještaja

8. Omogućavanje rada nacionalnih parkova i parkova prirode

9. Proširivanje mogućnosti za izdavanje e-propusnica

Od 8. do 29. lipnja trebala bi se održati državna matura.

- Želimo omogućiti da i ova generecija kroči u život jednako kao i oni prije njih - istaknuo je premijer.

Od 2. svibnja omogućit će se i vjerska okupljanja, a HZJZ će izraditi preporuke i upute.

- To ne znači da se odmah sve može vratiti na staro jer bi sve što smo do sad postigli bilo izgubljeno. Ovaj virus zahtijeva oprez i budnost svih nas. Iznimno je važan nastavak pridržavanja najvišeg higijenskog standarda, dezinfekcije, obveze poslodavaca da osiguraju uvjete rada i omoguće rad od kuće gdje je to moguće, zabrane radnicima s temperaturom i respiratornim problemima dolazak na posao - poručio je premijer.

Što se tiče prijevoza u autobusima i tramvajima, dodao je, epidemiolozi HZJZ-a će izraditi precizne upute za zaštitne maske kao i preporuke za radno vrijeme u trgovinama te zadržavanje u zatvorenim prostorijama.

Preporuka o neizlaženju starijih građana i dalje stoji.

- Najugroženiji su sugrađani starije dobi. Preporučuje se tim osobama, osobama s kroničnim bolestima, da ostanu kod kuće. Oni su najosjetljiviji i neka se što manje izlažu - rekao je.

Nadalje, Plenković je govorio i o otvaranju granica.

- Vjerujem da ćemo naučiti živjeti s ovim virusom. S našim partnerima u Europi ćemo pronalaziti rješenja. Pa ćemo doći u poziciju da idemo i prema otvaranju granica. Pronalazimo u sljedećim tjednima rješenja koja će biti zajednički dogovorena i sigurna - istaknuo je.

Naglasio je kako je Vlada donijela strategiju koja je za prioritet imala zaštitu zdravlja ljudi, ali da sada treba omogućiti i nastavak gospodarskih djelatnosti u sasvim promjenjenim okolnostima.

- Već od idućeg tjedna mnogi će reaktivirati svoje djelatnosti i to je dobro za proračun. Naš cilj da suzbijemo zarazu za sada je ostvaren, bili smo korak ispred mnogih i zahvaljući dobrim epidemiološkim uvjetima smatramo da će uz punu svijest svih u Hrvatskoj reaktivacija kod nas biti održivija i trajati duže nego da se to napravi naglo. Ovo je veliki iskrorak, temelji se na povjerenju koje smo postavili, odgovornom ponašanju svih sugrađana i apeliram da nastavimo biti maksimalno oprezni, ovo nije povratak u život prije epidemije - naglasio je.



