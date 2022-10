'Popuštanje Srbiji dovelo je do ovoga da se osili i optužuje Hrvate okolo za Domovinski rat'

Hrvatska ni po čemu ne priznaje te optužnice. No, nije problem što je Srbija podignula optužnice nego to što Hrvatska po tom pitanju nije ništa poduzimala pa nam se to dana vraća kao bumerang, poručuje šef Mosta Božo Petrov komentirajući pripremno ročište u Beogradu protiv četvorice naših vojnih pilota koje je trebalo biti održano danas, ali je odgođeno za 16. studeni.

Baš dva dana prije obljetnice pada Vukovara. Da je predsjednik Vlade Andrej Plenković zauzeo jasan i čvrst stav zadnjih pet, šest godina, da je poštivao Vijeće koje je trebalo jasno odrediti što je to točno Srbija napravila od zadanih zadataka da bi ušla u Europsku uniju, naglašava Petrov, danas ne bismo imali ovakvu situaciju.

- Popuštanje Srbiji dovelo je do ovoga da se Srbija osili i okolo optužuje Hrvate za Domovinski rat. Postoje jasne stvari koje je Srbija trebala napraviti i o kojima trebamo otvoreno pričati, a to su ratna odšteta i definiranje gdje su naši nestali, a ništa od toga Srbija nije učinila - poručio je pa istaknuo očekivanja od Plenkovića.

- Očekujem da konačno odgovori Vučiću i ostalima da do pomirenja treba doći, ali se jasno treba izreći tko je bio agresor u Domovinskom ratu, i to ne samo Vučić nego i oni koji su Plenkoviću partneri u Vladi. Ako budemo govorili istinu, onda će doći do pomirenja - rekao je.

Zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić kritizirao je ovu, ali sve prijašnje Vlade što su nas doveli u situaciju da se nama, koji smo se branili, sudi, a ovo suđenje pilotima ocjenjuje porazom Andreja Plenkovića.

- Slažem se s izjavom odvjetnika da su unaprijed osuđeni. A zbog koga? Zbog naše anemične politike. Hrvatska u ovih 30 godina nije napravila specijalizirani sud za ratne zločine, a svi su se dogodili kod nas. Ovaj što je ubio Blagu Zadru 16. listopada, mi smo ubili njega, ja sad otvoreno kažem, mi smo ubili njega, čovjek je bio iz Zrenjanina. Što je on iz Zrenjanina radio u Vukovaru, u mojoj kući? I sad Srbija treba suditi našim pilotima, koji su oslobađali svoja okupirana područja - poručio je naglasivši kako nema pomirenja bez istine.

- A istina je da je Republika Srbija s JNA napravila agresiju nad Hrvatskom. Ali to od njega (Plenkovića) nikad nećete čuti decidirano i jasno. Ja nisam zarobljavao nikoga i odvodio ga u logor, a mene i tisuće Vukovaraca jesu i odvodili u Srbiju - rekao je Mlinarić.

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić ističe kako ni jedna država koja je bila uključena u ratna zbivanja '90-ih godina ne može preuzimati bilo kakvu vrstu univerzalne jurisdikcije za suđenja za ratne zločine.

- To je nakaradno. A to sigurno ne može raditi država koja je kao agresor uključena u sva ta ratna zbivanja i u Hrvatskoj i u BiH i na Kosovu. Mi se zalažemo za to da se svi ratni zločini, bez obzira na to tko ih je počinio, moraju istražiti, moraju doći u fazu suđenja ako za to postoje elementi, a kazne moraju biti ozbiljne i odvraćajuće, međutim, to moraju raditi naši sudovi - kazala je.

