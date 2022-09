Poraženi Rusi iz osvete gađaju civile: Brojna naselja bez struje

Vaše 'bratstvo i prijateljstvo' za nas su smrtonosniji od hladnoće, gladi, mraka i žeđi. Nisu napadnuti vojni objekti, cilj je lišiti ljude svjetla i topline, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.

Ruske postrojbe su, naime, nakon niza gubitaka, iz osvete granatirale, tvrde ukrajinski dužnosnici, vodna postrojenja i termoelektranu u Harkivu i uzrokovali nestanke struje na širokom području. BBC prenosi da je nestanak struje pogodio oko devet milijuna ljudi u istočnim regijama, uključujući Harkiv i Donjeck. Gradonačelnik Harkiva Igor Terehov rekao je da je većina grada ostala bez struje i vode, komentiravši da je riječ o osveti Rusije za nedavne uspjehe Ukrajine na bojnom polju.

Guverner regije Sumi rekao je da je 130 naselja u samo jednom okrugu ostalo bez struje. Slični problemi zabilježeni su u regijama Dnjipropetrovsk i Poltava. Reakcija je to ruskih postrojbi nakon što su ukrajinske snage u 24 sata zauzele više od 20 naselja i stigle do ruske granice.

"Nastavlja se oslobođenje područja pod ruskom okupacijom u regijama Harkiv i Donjeck", priopćio je glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga.U izvješću stoji i da su ruske snage napustile Veliki Burluk i Dvoričnu, dva velika naselja na sjeveru regije Harkiv. Ukrajinske službe sigurnosti u utorak su objavile da se ruski vojnici povlače i pri tome od lokalnog stanovništva kradu generatore i njihove osobne stvari. Zbog pritiska ukrajinske protuofenzive rusko ministarstvo obrane tijekom vikenda je, više od pola godine nakon početka rata, najavilo povlačenje ruskih trupa iz Harkiva. Kao službeni razlog za povlačenje navedeno je "pregrupiranje" snaga.

- Ako danas ili sutra ne bude promjena u strategiji, bit ću prisiljen razgovarati s vrhom ministarstva obrane i vodstvom države kako bih im objasnio pravu situaciju na terenu. Ovo je ozbiljna situacija, rekao bih i zapanjujuća - poručio je čečenski vođa Ramzan Kadirov u audioporuci na Telegramu, piše Guardian.

Mnogi Čečeni uključili su se u rat i napad na Ukrajinu, ali dok je Kadirov ekstremno lojalan svom šefu Putinu, on je i jedan od rijetkih političkih čelnika koje Kremlj ne kontrolira izravno.

Ukrajinskim postrojbama na istoku zemlje odlično ide, no do konačne pobjede koju je definirao ukrajinski ministar obrane Oleksij Režnikov još je daleko. On je ovako definirao ratnu pobjedu: povratak ukrajinskih granica kakve su bile i 1991. godine - uključujući Krim i Donbas - izborenu odštetu i konstituirani sud za ratne zločine kako bi se žrtvama dao neki osjećaj pravde.

