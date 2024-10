'Poremećaji s kartonima nisu dio CEZIH-a. Pacijenti i liječnici ne trebaju biti zabrinuti'

Ministar Vili Beroš demantira obiteljske liječnike koji su upozorili na veće i, kažu, potencijalno opasne poteškoće u CEZIH-u kao Centralnom zdravstvenom informacijskom sustavu. Podsjetimo, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine konstatirala je kako je "CEZIH zamijenio osobne podatke pacijenata pa se u kartonu jednog pacijenata otvara nalaz drugog pacijenta". Liječnici ne mogu više vidjeti popis svojih pacijenata, pacijenti se vode kao da nemaju svog obiteljskog liječnika iako imaju, liječnicima se kao

pacijenti pojavljuju oni koji to nisu, naveli su iz KoHOM-a.

- Liječnici na primarnoj razini pisali su o poremećajima s kartonima njihovih pacijenata. Zatražili smo očitovanje no netočno je da je to dio CEZIH-a, nije. Taj dio informatičkog sustava zove se HZZO portali, i namjena mu je komunikacija s primarnom zdravstvenom zaštitiom, rekao je danas Beroš u Požegi.

Nakon dojave se ispostavilo, dodao je, da je jedno ime pogrešno detektirano jer je došlo do promjene imena dotičnog pacijenta.

- Od informatičkih stručnjaka, njih devet koji imaju ugovor s primarnom zdravstvenom zaštitiom, zatražili smo očitovanja da li HZZO-ov portal dobro funkcionira. Brine me što smo dobili podatke o manjim disfunkcionalnostima, ali pacijenti i liječnici ne moraju biti zabrinuti, rekao je Beroš. Jutros je, dodaje, hitno zatražio od HZZO-a, u čijoj je to ingerenciji to, da izvijesti Ministarstvo o čemu se radi.

- Disfunkcionalnosti ne smije biti, a ako se to ne otkloni, netko će odgovarati . U hijerarhijskom smislu to sam ja, ali u operativnom ne mogu biti. Nisam informatičar, ti se procesi ne odvijaju u Ministarstvu, od tih drugih institiucija traži očitovanje o čemu se radi, zaključio je.

Prethodno je govorio o CEZIH-u, koji je i jutros opet "pao".

- CEZIH je informatičko srce zdravstvenog sustava i ravnatelj HZZO me već godnama upozorava da je smješten na neadekvatnoj informatičkoj ifratsrukturi, koju je potrebno zanoviti da bi uredno funkcionirala. Zato smo odlučili migrirati ga sa stare lokacije u Margaretskoj ulici, u potpuno novi prostor, nabavljena je sva potrebna oprema, i taj je proces u tijeku. Postoje transparentni javni natječaji, na natječaj se javila dotična firma i počela s migracijom. Istovremeno je potrebno omogućiti migraciju i funkcioniranje sustava i povremeni ispadi su bili očekivani, kazao je Beroš.

- Međutim, opseg i učestalost poteškoća iznenadili su i mene. Migracija je u domeni HZZO-a, a ja kao ministar nadzirem taj proces i u slučaju svake disfunkcionalnosti, kao i jutros, kad je u 7.40 CEZIH prestao s radom i u međuvremenu proradio, svaki put tvrtku za migraciju i nadležne pitamo što se dogodilo. Odgovor je uvijek isti - kompleksnost procesa. Rečeno mi je da je do kraja listopada krizni period pa treba očekivati povremene prekide. Ne preostaje mi ništa drugo nego vjerovati ljudima iz HZZO-a i tvrtke, a rekli su da će do kraja listopada prestati disfunkcionalnosti. Ako se to ne dogodi, tražit ću odgovornost i štititi pacijente i liječnike. Moraju se tad vraćati na ispisivanje dokumenata, što nije dobro, poručio je Beroš.