Porez na kuću za odmor po novom ćete morati platiti i ako iznajmljujete stan turistima

Porezni propisi za iznajmljivače apartmana, kuća i stanova turistima doveli su do nejasnoća i nerazumijevanja u javnom prostoru. Tako je lokalni portal Dalmacija danas donio priču iznajmljivačice koja im se požalila da je dobila dopis od Porezne uprave prema kojem treba platiti PDV na proviziju platformi booking.com, te je to okarakterizirala kao novi porez. S druge strane, Porezna uprava reagirala je i na tekst 24sata o tome da će svi dnevni iznajmljivači plaćati i porez na kuće za odmor te objavila da to nije nikakav novi porez.