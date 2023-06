Porezna uprava nema dovoljno dobre kontrole i još omogućuje da joj zaposlenici uzimaju mito

Nakon što su opet osumnjičena dvojica njihovih djelatnika, Porezna uprava je poručila da je primanje mita sramotno, čin bez opravdanja te da nanosi štetu i Poreznoj upravi i svima onima koji u njoj pošteno rade svoj posao. Takve osude vrha tijela koje se brine o naplati poreza i goni prekršitelje moramo slušati gotovo svake godine. Ali je očita činjenica da Porezna još nije uvela učinkovit interni kontrolni sustav koji bi korupciju i spriječio. Svjedoči to i ovaj posljednji primjer uhićenja jednog od voditelja Porezne uprave i jednog nižerangiranog službenika koji je sve proveo. Šef je uzeo mito i bio je dovoljan jedan poziv u drugu službu da se zaustavi ovrha nad tvrtkom koja je dala novac. Interni sustav Porezne uprave uopće to nije primijetio, nego su istražitelji Uskoka do njih došli prateći poduzetnike sklone mitu u drugom slučaju.