Obavijesti

News

Komentari 43
ZAPOSLENICI SE POBUNILI PLUS+

Porezni Uskok otkrio milijunske prevare, a šefovi smijenjeni. Jesu li se zamjerili Plenkoviću?

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
Porezni Uskok otkrio milijunske prevare, a šefovi smijenjeni. Jesu li se zamjerili Plenkoviću?
Zagreb: Ministarstvo financija objasnilo kako je otkrivena pljačka INA-e | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ministar Marko Primorac negira da su četvero šefova maknuli jer se premijeru nije svidjelo što su utvrdili u aferi Geodezija: 'To su uobičajene rotacije'. No, troje je na nižim plaćama, a troje novih nije prošlo ni provjeru

Svaki put kad Uskok ili Ured europskih tužitelja počnu uhićivati u složenom financijskom kriminalu i korupciji, u njihovu priopćenju prođe ispod radara da su istragu otvorili u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, koji se kolokvijalno naziva porezni Uskok. Ali u toj važnoj instituciji preko noći su smijenili šefove, a preostala 24 službenika pobunila su se i pisala ministru financija Marku Primorcu da im objasni zašto su maknuti ljudi koji su izvrsno obavljali svoj posao, a na njihovo mjesto dovedeni su drugi, koji nisu prošli ni sigurnosnu provjeru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 43
Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €
TUČNJAVA S VOZAČEM TRAMVAJA

Policija o vlasnici beauty salona u Zagrebu: Napala je ZET-ovca. Uhićena je i kažnjena sa 790 €

Vlasnica beauty salona tukla se s vozačem ZET-a nakon što je svojim Range Roverom blokirala tramvaj. Kaže da je napadnuta prva i da je samo stala u ljekarnu po kapi za oči
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025