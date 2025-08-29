Ministar Marko Primorac negira da su četvero šefova maknuli jer se premijeru nije svidjelo što su utvrdili u aferi Geodezija: 'To su uobičajene rotacije'. No, troje je na nižim plaćama, a troje novih nije prošlo ni provjeru
ZAPOSLENICI SE POBUNILI PLUS+
Porezni Uskok otkrio milijunske prevare, a šefovi smijenjeni. Jesu li se zamjerili Plenkoviću?
Čitanje članka: 3 min
Svaki put kad Uskok ili Ured europskih tužitelja počnu uhićivati u složenom financijskom kriminalu i korupciji, u njihovu priopćenju prođe ispod radara da su istragu otvorili u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, koji se kolokvijalno naziva porezni Uskok. Ali u toj važnoj instituciji preko noći su smijenili šefove, a preostala 24 službenika pobunila su se i pisala ministru financija Marku Primorcu da im objasni zašto su maknuti ljudi koji su izvrsno obavljali svoj posao, a na njihovo mjesto dovedeni su drugi, koji nisu prošli ni sigurnosnu provjeru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku