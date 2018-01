Porno zvijezda: Trump mi je rekao da ga podsjećam na kćer

Intervju s porno glumicom umjetničkog imena Stormy Daniels kojoj je navodno plaćeno 130 tisuća dolara kako bi šutjela oko navodne afere s Donaldom Trumpom objavljen je u američkom magazinu s tvrdnjama koje, prema mnogima, dočaravaju nastran odnos Donalda Trumpa prema ženama. Naime, Stormy (38), razgovarala je s Touche magazinom 2011. , no intervju je ostao neobjavljen do ovog tjedna, nakon što su glasine o njihovoj navodnoj aferi dospjele do Wall Street Journala, prenosi Express.

Ipak, Donald Trump se svojski potrudio ograditi od svake poveznice s porno zvijezdom te je njegov odvjetnik 10. siječnja objavio predsjednikovu izjavu u kojoj je Trump zanijekao odnos, a izjavu je navodno potpisala i Stormy Daniels, prenosi Independent.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Seksao se s njom tri mjeseca nakon što je Melanija rodila

Stormy, čije je pravo ime Stephanie Clifford za intervju je otkrila kako se njihova kratka afera svodila samo na seks, a navodno se odvijala u vip apartmanu današnjeg predsjednika, u njegovom hotelu Lake Tahoe. To se događalo u srpnju 2006., tri mjeseca nakon što je Melania Trump rodila njihova sina Barona.

Kako bi potvrdila da govori istinu, pornoglumica je pristupila i testiranju poligrafom vrijeme intervjua. Par se upoznao tijekom American Century revijalnog turnira za golf za slavne, a nakon kratkog upoznavanja, Stormy je ispričala kako je Donald svratio u dio predvorja koji je sponzorirala njena produkcijska kuća, Wicked Pictures. Tada ju je, slično kao Melaniju godinama ranije, vrlo direktno pitao za telefonski broj, ponašajući se pritom kao potpuno slobodan čovjek.

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Kad ju je pozvao na večeru, ona je prihvatila, no unatoč tome što se "sredila" za izlazak, on je imao drugačiju vrstu zabave na umu. Stormy je stigla u njegov apartman, gdje ga je pronašla kako se izležava na kauču u pidžami, gledajući TV.

Očigledno iznenađena činjenicom da milijarder nije odjeven za izlazak, Stormy priznaje kako je bila "zločesta prema njemu", rekavši mu: "Zna li gospodin Hefner da si mu ukrao look?", zbog čega se Trump sav uskomešao, postavši nervozan.

"Seks je bio bez veze"

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Unatoč lošem početku noći, par je naposljetku večerao u Trumpovoj blagovaonici. Nakon što se u jednom trenutku ispričala te je otišla u kupaonicu, kad se Stormy vratila pronašla je Trumpa kako sjedi na krevetu. Kad joj je rekao "dođi ovdje", pomislila je "uf, evo krećemo", ispričala je. Tada su se počeli ljubiti. Unatoč nedavnim liječničkim izvješćima, prema kojima je Trump u zavidnoj fizičkoj formi, Stormy kaže kako seks definitivno nije bio nešto što je teško zaboraviti. Obavili su sve u jednoj pozi, prema Stormy "ono što bi i očekivala od čovjeka njegovih godina", a priznala je kako nisu koristili zaštitu.

Šaputanja na jastuku

Nakon seksa, Trump ju je često zvao te su se našli u nekoliko prigoda. Ono što je američku javnost najviše šokiralo je prepričavanje njihovih "šaputanja na jastuku", u kojima joj je Trump dodvoravao i laskao riječima "Ti si strašna, prekrasna i pametna, baš me podsjećaš na moju kćer".

Foto: AJM/Press Association/PIXSELL

Mnoge to podsjeća na neprimjerene izjave i fotografije Donalda i njegove kćeri Ivanke, koji imaju u najmanju ruku "čudan" odnos. Stormy je otkrila kako joj je Trump obećao ulogu u njegovom showu "Pripravnik", a posljednji poziv koji je primila od njega bio je krajem 2009., početkom 2010.

Stormyinu priču o aferi potvrdio je i njen bivši muž Mike Moz, koji je otkrio da je ona često razgovarala s današnjim predsjednikom. Trumpov odvjetnik, Michael Cohen, koji je navodno potplatio Stormy da šuti, opetovano je zanijekao aferu s izjavom "Predsjednik Trump još jednom negira bilo kakvu takvu vezu, kao i gđa. Daniels".