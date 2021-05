Sophie Bugg (29) mogla bi ući u Guinnessovu knjigu rekorda jer je njezin porod trajao samo 27 sekundi.

Kako prenosi The Sun, Sophie je bila kod kuće kad je osjetila trudove, no mislila je da je to uobičajeno jer joj se termin poroda približavao. Trudovi nisu prestajali i Sophie je tada shvatila da će njezina djevojčica danas izaći na svijet. Kako nije bilo vremena da stigne do bolnice morala je poroditi kod kuće, no nije očekivala da će to biti tako brzo i jednostavno.

- Tog dana sam osjetila lagane trudove, no nisam mislila da ću roditi. Nije mi pukao ni vodenjak te nisam osjetila nikakve bolove u trbuhu. Nazvali smo hitnu, a oni su mi rekli da ću morati poroditi kod kuće. Legla sam na pod i samo jedan jači stisak bio je dovoljan da moja Millie izađe - rekla je novopečena majka.

No, ovo nije prvi puta da se Sophie susreće s brzim porodima. Porod njezine prvorođene djevojčice Paige trajao je 12 minuta, dok je njezina mlađa sestra na svijet došla nakon poroda koji je trajao 26 minuta.

- U jednom trenu sam pisala poruku prijateljici, a u drugom sam već držala svoju djevojčicu u rukama. Doslovno je samo jedan stisak bio dovoljan. Ovo mora biti rekord, bilo je tako brzo i neočekivano - dodala je Sophie.