Jeleni je pukao vodenjak prije semafora za Stobreč, vidio sam da je ispod nje sve mokro. Nisam vjerovao da će se to desiti, ali kada mi je rekla 'Izlazi mali već vanka', stavio sam joj ruku između nogu i rekao 'Nije još, neće još'. Kada sam to rekao, nakon tri sekunde Niko već izlazi vanka! Vidim, događa se. Ispričao je to Dalmatinskom portalu tata Gordan Vuković koji je sinoć na ulazu u Split porodio suprugu ispod nadvožnjaka.

POGLEDAJTE VIDEO

No za suprugu Jelenu kaže da je veći heroj od njega.

- S obje ruke hvatala je svoje dijete i stavljala ga na prsa. Ja sam se baš uparkiravao kada je dijete izlazilo vanka. Ja ga hvatam desnom rukom, a u lijevoj mi je volan. Upalio sam klimu i pokrio ga svojom jaketom jer smo mu morali zadržati toplinu. Ja sam fizioterapeut pa sam znao te neke stvari - rekao je presretan otac Vuković.