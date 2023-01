Porscheom vukao policajca u Međimurju pa pobjegao, uhitili ga tri dana kasnije kod Sesveta

Zagebački policajci u ponedjeljak su, u suradnji s međimurskim kolegama, na području Sesveta uhitili 45-godišnjaka iz Čakovca zbog kaznenog djela 'Prisile prema službenoj osobi'.

Naime, međimurski policajci u petak iza podneva su u Štefancu postupali prema 45-godišnjaku zbog prometne nesreće.

Počinitelju su priopćili da ćemu privremeno oduzeti Porsche Panameru i da preda ključeve, ali muškarac je pokrenuo motor vozila. Obzirom da je policijski službenik čuo pokretanje motora vozila i zaključio da će muškarac vjerojatno krenuti vozilom, u cilju sprječavanja bijega uhićene osobe, uhvatio je 45-godišnjaka rukama za nadlakticu kako bi ga spriječio u namjeri upravljanja vozilom. Unatoč tome, muškarac je krenuo automobilom, a s obzirom da ga je policijski službenik držao za ruku, muškarac je policijskog službenika odvukao nekoliko metara nakon čega je policijski službenik pao na kolnik, a muškarac se udaljio vozilom, navodi policija.

Na mjestu događaja očevidna ekipa Policijske uprave međimurske obavila je očevid. Policajac je zatražio pomoć u čakovečkoj bolnici gdje su utvrdili da je lakše ozlijeđen.

Foto: PU međimurska





Zbog počinjenog kaznenog djela Prisila prema službenoj osobi policijski službenici su poduzeli mjere intenzivnog traganja za odbjeglim muškarcem koje je rezultiralo uhićenjem, dok je vozilo pronađeno ranije, u petak 20. siječnja 2023. godine u popodnevnim satima po policijskim službenicima Policijske uprave varaždinske te je vučnom službom prevezeno u dvorište Policijske uprave međimurske temeljem članka 229. stavak 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.



Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je muškarac počinio rečeno kazneno djelo na štetu policijskog službenika Postaje prometne policije Čakovec te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetniku dok je on 24. siječnja 2023. godine predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske, dok će tijekom ponedjeljka biti doveden sucu istrage županijskog suda.



Vozaču slijedi i obavijest o počinjenim prekršajima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama iz članka 289. za što je propisana kazna od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana i članka 43. primjenom članka 293 stavak 1. za što je propisana kazna od 260 eura.

Najčitaniji članci