Portal Najdoktor objavio popis najboljih liječnika u Hrvatskoj. Je li i vaš na popisu za 2023.?

STUPNJEVI PO GRADOVIMA

Hrvatska u minusu: U Zagrebu danas temperatura neće preći 0

Prema prognozama, uz vedro vrijeme, temperatura danas u Zagrebu neće prijeći nulu. Kako navode, bit će od -6 do 0°C. U Splitu će biti od 4 do 11°C. Rijeku očekuje od -1 do 8°C