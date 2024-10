'Poručnik Dan' postao viralan jer odbija evakuaciju s broda: 'Tu je sigurno, sjetite se Noe'

Muškarac iz Tampe, poznatiji i pod nadimkom "Poručnik Dan", postao je viralan, a brojni su izrazili svoju zabrinutost za njegovu sigurnost tijekom uragana Milton na Floridi, prenosi WFLA.

Pokretanje videa... 04:11 Uragan Milton | Video: 24sata/Reuters

"Poručnik Dan", pravim imenom Joseph Malinowski, postao je viralan zahvaljujući videima koje je objavio TikTok korisnik Tampa Terrence. Velik broj ljudi počeo je pratiti situaciju jer se Poručnik Dan odbio evakuirati prije dolaska uragana.

Foto: PROFIMEDIA

Tijekom susreta s lokalnim novinarima, Malinowski je rekao da je "dobro" i da neće napustiti svoj brod.

- Ne idem nikamo jer je najsigurnije mjesto na brodu tijekom poplave. To nas je naučio Noa. Svi koji su ostali na kopnu su se utopili. Noa i životinje su preživjeli - rekao je Malinowski.

U danima prije uragana, Malinowski je odbio ponude za pomoć od niza ljudi, a čak ga je posjetio i šef policije Tampe, Lee Bercaw, koji ga je zamolio da se evakuira.

Međutim, Malinowski je i dalje odbijao evakuaciju.

- Vi ste svi roboti. Vi ste svi ovce, slijedite mase - rekao je Malinowski.

Na konferenciji za novinare u srijedu u podne, gradonačelnica Tampe Jane Castor izjavila je da je policija Tampe spasila "poručnika Dana" i odvela ga u sklonište.

Međutim, lokalni reporter Brian Entin je izvijestio da je Malinowski u 13:58 još uvijek bio na svom brodu, a ne u skloništu.

- On je ovdje- rekao je Entin za 8 On Your Side.

- Definitivno je na brodu. Vidimo ga. Stalno proviruje glavom, a upravo sam vidio i njegovu ruku - kazao je Entin.

Malinowski je rekao da je izgubio nogu u dobi od 16 godina u nesreći na skuteru, preživio je rak, preživio je ovisnost o opioidima i preživio je uragan Helene na svom brodu prije manje od dva tjedna. Uvjeren je da će preživjeti i uragan Milton.

