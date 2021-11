Bivši međimurski župan Matija Posavec rekao je za RTL Danas da se odlučio ponovno kandidirati na to mjesto - nakon ostavke, uhićenja i dvomjesečne šutnje.

Šutio je jer, kaže, nije htio ni na koji način remetiti istragu.

- Moram reći da sam se pitao je li nakon svega ispravno baviti se politikom, kandidirati se, ali činjenica je da kad sam nakon nekoliko tjedana dobio mobitel u njemu je bilo tisuća poruka podrške. Ja u ovih dva mjeseca gdje god da sam došao, u ulice, trgovine, bilo čega nisam naišao na jednu ružnu riječ ili osudu da postoji jedna spontana grupa podrške na Facebooku od 9 tisuća ljudi koje sve pozdravljam i od srca zahvaljujem. To je veliki broj u odnosu na broj birača koji živi tamo. Da meni zadnja dva, tri dana kontinuirano ljudi dođu, samoinicijativno bez da sam se kandidirao i nose potpise koji su skupljeni, ja si postavljam pitanje, imam li ja pravo iznevjeriti te ljude. Imam li pravo se ne kandidirati jer vlast proizlazi iz naroda i narod je taj koji neposredno odlučuje koga žele na vlasti. To je članak prvi Ustava RH - rekao je.

Službenu kandidaturu objavit će u četvrtak u 12 sati. Kaže kako već sada, prije nego je objavio kandidaturu, ima 10 tisuća potpisa.

- Mislim da je to ono što obvezuje i to je zapravo ono što svaki političar mora razumjeti bez obzira na to što mu se stavlja na teret. To je pravni proces, ali narod je vaš poslodavac, narod vas kažnjava ili nagrađuje - rekao je Posavec.

Otkrio je da je priznao sve što mu se stavljalo na teret.

- To su okolnosti i činjenice koje su bile, a činjenice jesu da je 10 dana prije lokalnih izbora došao čovjek kod mene u ured i rekao je, ovo ti je donacija za kampanju, nemaš nikakve obaveze prema meni - rekao je i dodao da očekuje da će se u istrazi utvrditi sve činjenice.

- Jedna od činjenica je ta da je taj isti iznos koji je taj čovjek predao i za kojeg me se sumnjiči istog dana položen na račun stranke - rekao je i objasnio da taj čovjek nije htio ispasti donator.



- To je njegov privatan novac i on ga je dao želeći dati jednu podršku kandidaturi, a s druge strane ako je to bila moja greška da sam trebao čovjeku reći, OK položi na račun, to nije kazneno djelo, to je možda neki prekršaj koji sigurno ne zaslužuje ovakav tretman kakav sam ja dobio i etiketu koju sam dobio - dodao je i da je taj čovjek već osam godina član Upravnog vijeća.

USKOK ga tereti za zapošljavanje preko veze dvije suradnice.

- To će utvrditi istraga. Mi sad možda zalazimo previše u jedan komentar istrage koja je. Očekujem da ta istraga bude korektno i fer napravljena, da će se tijekom istrage utvrditi činjenice, da će vjerojatno onda doći i do podizanja optužnice i onda ćemo kroz postupak to rješavati, naravno da ću ja u konačnici preuzeti sve posljedice tog postupka - objasnio je, javlja RTL.

Rok za kandidaturu istječe u četvrtak, a Posavec kaže kako to nije učinio zbog sebe, već zbog građana.

- Meni je vrlo neugodno zbog svega toga, ja sam 10 godina pazio kako se troši novac, imao najmanju plaću od svih župana, nikada u životu niti jednu dnevnicu nisam uzeo - rekao je Posavec i dodao da će ubuduće paziti.

- Meni je nagore i najveći križ moram nositi zbog tereta koji mi se stavlja na leđa - kazao je, ali dodao na kraju da je moralno kandidirati se ako to građani od njega očekuju.

Dodao je da se kampanja mora financirati.

- Nije to netko si je stavio novce u džep ili pospremio. Ja ne bih rekao da su to bilo kakva koruptivna djela - objasnio je.

Istaknuo je da lokalni HDZ vodi posljednjih godinu i pol dana jednu izuzetno prljavu kampanju protiv njega.

- Oni su glavni inspiratori svega toga. Da je po njima oni su me već osudili i presudili. Što se tiče mene iz njihove retorike oni ne poštuju presumpciju nevinosti, oni su čak govorili da je to vrh ledenog brijega, da će biti još toga, čak je njihov predsjednik Kluba vijećnika u Županijskoj skupštini rekao, pa ako se Posavec kandidira i pobijedi bit će novi izbori, što je vrlo opasna izjava. Taj čovjek je u međuvremenu postao prije tjedan dana i direktor HEP-a. Ne bi se opterećivao njima, njima na dušu - rekao je Posavec.

Posavec je istaknuo i da je Milanović bio u pravu kada je rekao da Posavec dolazi iz imućne obitelji, te kako je smiješno da se proda za tako male novce.

- Ne bih ja nakon 8 godina, kako obavljam ovu funkciju, išao u treći mandat, u trećem mandatu dobio 65 posto podrške, kao najbolji rezultat u Hrvatskoj i u izvršnom i u predstavničkom tijelu, naprosto ljude ne možete farbati, ne možete varati, ne možete lagati - rekao je za RTL Danas.

Kandidaturu objavio i na Facebooku

Posavec je kandidaturu objavio u grupi Podrška županu - Matija Posavec na Facebooku.

- Drage moje Međimurke i Međimurci, svih vas 9 000 članova grupe koji zajedno sa mnom dijelite ljubav prema našem Međimurju. VELIKO VAM HVALA na podršci i brojnim riječima potpore koju mi pružate! Ta podrška je potvrda ispravnog smjera kojim smo zajedno gradili i razvijali naše Međimurje. Međutim, to je, prije svega, obaveza da zajedno i nastavimo. U proteklih dva mjeseca nije bilo ni lako ni ugodno, no za svakoga tko se bavi politikom ili bilo kakvim javnim poslom jedini poslodavac su građani, oni koji biraju i odlučuju. Upravo zbog te potpore, zbog Vas, zbog podrške koju svakodnevno dobivam u neposrednim kontaktima, porukama, društvenim mrežama i sl. proizlazi moja obaveza da se kandidiram.

Zbog svega toga prvo Vama najavljujem svoju kandidaturu za župana Međimurske županije na izborima, koju ću i službeno najaviti, zajedno s Vama, sutra (četvrtak) u 12 sati na Trgu Republike u Čakovcu, te Vas pozivam na iskazivanje podrške potpisima birača, napisao je Posavec.