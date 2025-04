Posjetili kolegu koji je ozlijeđen u Osijeku: 'Njegova vatrogasna obitelj ga neće zaboraviti'

Liječenje ide planiranim tijekom, odrađene su operacije, a u narednom razdoblju predstoji njih još nekoliko. Ja svakodnevno idem na terapiju i osjećam se dobro. U kontaktu sam s kolegama, posjećujem ih u postrojbi, a posjećuju i oni mene. Zahvalan sam na podršci koju imam, i na ovom današnjem posjetu glavnog vatrogasnog zapovjednika, i vjerujem kako ću se ponovno vratiti u vatrogastvo.

Rekao je to našički vatrogasac Marijan Gajski, kojeg je prošle subote posjetila vatrogasna delegacija. On je teško ozlijeđen u listopadu 2023. tijekom intervencije gašenja požara u osječkoj kompaniji Drava International. Došao je s kolegama iz postrojbe JVP Našice u ispomoć da bi tijekom gašenja propao u lavu vruće plastike i zadobio ozljede opasne po život. Uslijedila je dugotrajna hospitalizacija, osam operacija i loše prognoze za njegov oporavak. Srećom, one se nisu obistinile, a Marijan se vratio u svoje Našice gdje ga je dočekala supruga, obitelj i mnogobrojni kolege.

Ovog su ga puta posjetili glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, u pratnji zapovjednika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zorana Pakšeca te zapovjednika JVP Našice Danijela Matkovića.

Zapovjednik Tucaković je i ovog puta zahvalio Gajskom na njegovoj žrtvi i obećao da će mu nastaviti pomagati.

- Marijanu smo svi zahvalni na svemu što je napravio i sretni smo što je danas s nama. Ponovit ću što sam već puno puta kazao, a to je da ga vatrogasna obitelj neće zaboraviti i da će za njega uvijek biti mjesta u vatrogastvu, a Hrvatska vatrogasna zajednica će i dalje biti podrška u daljnjem tijeku liječenja - rekao je Tucaković.