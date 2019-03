Poskoci su najopasniji nakon zime: Ako nema protuotrova...

Muškarac star 40 godina prva je ovogodišnja žrtva ugriza poskoka na Kalniku, ali je na sreću sve završilo dobro, te je on nakon tri dana pušten iz koprivničke Opće bolnice na kućnu njegu u Zagreb, gdje živi. Njega je u nedjelju na Kalniku u popodnevnim satima dok je s prijateljima iz Koprivnice boravio na Kalniku, gdje redovito dolazi i dobro je upućen u sve opasnosti koje vrebaju početkom proljeća kad su se zmije probudile iz zimskog sna, za prst ugrizao poskok.

Dok se penjao po stijeni ruku je pružio u kamenu udubinu i na taj je način „izazvao“ ugriz poskoka. Njegovi prijatelji su odmah zvali pomoć i hitno je prebačen u koprivničku bolnicu, na Zarazni odjel. To je redovna pojava gotovo svakog proljeća, jer su zmije nakon zimskog sna najopasnije, a posebice se to odnosi na poskoka, koji je najotrovnija zmija na našem području. Ukoliko se pravovremeno ne ode liječniku postoji opasnost i od smrtnog ishoda. Stoga treba biti jako na oprezu, jer zmije ne napadaju, već se brane kada osjete ugrozu.

Biolog Goran Šafarek iz Koprivnice, koji je dobar poznavatelj prirode nam je kazao kako u posljednjih 15-tak godina bilo je samo par ugriza zmija otrovnica i to uglavnom na području Kalnika. Zmije se bude u proljeće, a kako je sada dosta hladno zagrijavaju se na suncu, budući da su to hladnokrvni organizmi, odnosno ne mogu se sami zagrijati metabolizmom kao sisavci i ptice. Šafarik je pojasnio da preko polovice ugriza poskoka su takozvani suhi ugrizi. Odnosno da zmija ne ispusti otrov. Kad ubrizga otrov to se odmah vidi jer mjesto počinje naticati uz jake bolove.

- Jedna od većih opasnosti koju skrivaju stjenoviti proplanci, pa tako i Kalnik je ugriz poskoka koji može biti i smrtonosan. Ljudi koji borave u prirodi moraju paziti kuda se kreću, jer, kada govorimo o poskoku, on je hladnokrvna životinja i stoga izlazi na sunce. Uglavnom lovi noću i čeka u zasjedi – pojašnjava nam ponašanje otrovnice od koje je u nedjelju stradao planinar. Šafarek kaže kako je najbitnije da se čovjek smiri, jer tako usporava cirkulaciju otrova koji je odmah nakon ugriza u krvi. Mjesto ugriza treba blago podvezati, i nikako je zarezati kožu ili što je još fatalnije isisavati krv iz mjesta gdje je zmija zabola svoje zube.

-Odmah treba potražiti pomoć liječnika, koji će na najbolji način procijeniti kakav vide terapije treba poduzeti. Jako je opasno ako si ugrožena osoba sama ili joj jetko drugi koji je također nestručan daje protuotrov, jer posljedice mogu biti kobne – pojašnjava Goran Šafarek. Naš sugovornik upozorava kako dolazi sezona parenja zmija, koje se okupljaju i to najčešće na otvorenim i osunčanim mjestima i stoga je nužan pojačani oprez.

