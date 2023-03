'Poskok me ujeo, a ja sam još malo nastavio brati šparoge. U bolnici su rekli da sam sretnik'

Ugrizao me poskok za srednji prst lijeve ruke, dok sam brao šparoge. Bila je visoka trava i šparoge su virile. Ja sam stavio ruku prema travi i tu smo se sreli poskok i ja. On se samo branio. Osjetio sam ugriz, kao ubod tanke igle. Osjetio sam i kako štrca otrov. Ostao sam pribran u trenutku kada sam shvatio tko me ugrizao. Vidio sam mu glavu, ispričao je Galižanac Marino Capolicchio (65).