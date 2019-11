Poskupljenje: Bandić ukida i popuste na odvoz otpada

Male obiteljske kuće mogle bi u Zagrebu plaćati i 300 posto višu cijenu odvoza otpada. Za kuću od 50 četvornih metara poskupljenje bi trebalo biti oko 120 posto, doznali smo neslužbeno. Rezultat je to novog načina naplate otpada koji je Zagreb pustio u javnu raspravu. Najveća novost je da će svi, živjeli u stanu, kući, bez obzira na kvadraturu, broj odvoza i članova obitelji, plaćati fiksni dio. On će mjesečno iznositi 68,57 kuna. A na to treba dodati varijabilni dio, koji će ovisiti o broju odvoza i obujmu posude. Kako smo objavili, za stan od 40 kvadrata, za koji se sad plaća 36 kuna, poskupljenje bi moglo biti i tri puta. Zagrebačka pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić i direktorica Zagrebačkog holdinga Ana Stojić Deban u subotu na konferenciji za novinare nisu mogle otkriti kolika će biti cijena varijabilnog dijela. Ali su uvjeravali da udar i neće biti tako velik. Najavile su da će za socijalno ugrožene Zagreb plaćati i subvencije, a oni koji više razdvajaju i nose tako odvojeni otpad u reciklažna dvorišta trebali bi dobiti i vaučere koji bi im umanjivali cijenu varijabilnog dijela. Dosad su, prema odluci od prije tri godine, neki manji stanovi imali u Zagrebu i popuste. Sad ih ukidaju. Primjerice, vlasnik stana od 43 kvadrata s dvije osobe dosad je plaćao 39 kuna, ali puna cijena bez popusta bila je 67 kuna. Zagrebačka oporba slaže se s tim da je novi sustav jako nepravedan.

- U Zagrebu postoji oko 30 posto kućanstava koja su samačka, oni će najviše osjetiti poskupljenje i za njih je ovaj cjenik potpuno neprimjeren. Plaćat će puno više nego proizvode otpada. S druge strane, varijabilni dio uopće nije poticajan da ljudi odvajaju otpad kako bi ga stvorili što manje – kaže Renato Petek, zastupnik stranke Naprijed Hrvatska, koji se bavi problemom otpada u Zagrebu. Zastupnik HNS-a Tomislav Stojak također upozorava na nepravednost te poziva gradsku upravu da povuče odluku i napravi sustav koji bi omogućio plaćanje po količini stvorenog otpada uz veće mogućnosti razdvajanja.

- Ne razumijem kako mogu predložiti da samac ili umirovljenik u malom stanu plaća jednak fiksni iznos kao i četveročlana obitelj u kući od nekoliko stotina kvadrata – izjavio je Stojak. Novi način obračuna odvožnje otpada je inače posljedica i Vladine uredbe. Ona nije propisala kolike bi cijene trebale biti nego je to prepustila gradovima i općinama. Međutim, definirali su da u fiksnu cijenu mora ući sav trošak koji komunalna društva imaju za odvoz otpada, plastike, papira, nabavu sve potrebne opreme, poput kamiona ili kanti, ali i trošak radnika. Cijene odvoza otpada već su prije porasle u gradovima poput Rijeke, Pule... Čak 11 komunalnih poduzeća s područja Rijeke i Kvarnera krajem listopada podnijelo je prijedlog Ustavnom sudu za ocjenu zakonitosti uredbe i traže da je sud ukine. Ustavni sud još nije zauzeo stav. Zagrepčani imaju dodatni razlog za nezadovoljstvo jer oni će kroz fiksnu cijenu plaćati i cijenu nabave kamiona i kanti. U Zagrebu upravo traje suđenje bivšem direktoru Čistoće Miljenku Benku i vlasniku tvrtke Gradatin Tomislavu Jukiću. Uskok je pribavio i puštao na sudu snimke na kojima su dogovarali poslove. Optuženi su za namještanje nabave komunalnih vozila vrijednih 70 milijuna kuna, kanti za četiri milijuna kuna. Paralelno je potvrđena i optužnica protiv Milana Bandića i tvrtke CIOS za ranije pogodovanje u odvoženju otpada.

Tema: Hrvatska