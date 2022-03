Posljedice pandemije mogle bi pogoršati konzumaciju alkohola

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

U Europi je pala konzumacija alkohola u prvoj godini pandemije, no to opadanje bi se moglo preokrenuti u nadolazećim godinama kad se počnu osjećati ekonomske posljedice covida-19, rekla je u četvrtak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Europsko zdravstveno izvješće WHO-a, koje se objavljuje svake tri godine, navodi da je između 2000. i 2019. godine došlo do opadanja konzumacije alkohola. Navike ispijanja alkohola su se promijenile tijekom pandemije te su ljudi umjesto u kafićima i restoranima počeli ispijati alkohol kod kuće, dok je ukupno u 2020. godini došlo do pada konzumacije alkohola, rečeno je u izvješću. No europske zemlje su i dalje najveći konzumenti alkohola u svijetu. Opadanje je manje zabilježeno među onima s niskim ili prosječnim primanjima i onima koji su se našli u neprilici, kao i među ljudima koji su izgubili posao ili imali drugih financijskih briga. - S obzirom na protekla iskustva, ekonomske neprilike zbog pandemije covida-19 vjerojatno će povećati konzumaciju alkohola u nadolazećim godinama, posebno među muškarcima i onima koji pripadaju niskom socioekonomskom sloju - rečeno je u izvješću. Izvješće je pokazalo da su zemlje u regiji uglavnom postigle napredak po pitanju nekih globalnih ciljeva koji su usvojeni 2015. godine, a koji su usmjereni na dokidanje siromaštva. Na primjer, gotovo sve zemlje u regiji zadovoljile su cilj da stopa smrtnosti novorođenčadi i djece bude manje od 12 i 25 na 1000 rođenja. WHO je rekao da zemlje trebaju prioritizirati zdravstveni sektor i fokusirati se na pitanja poput mentalnog zdravlja ili će riskirati zaostanak za napretkom koji je napravljen od 2015. godine. - Imamo jasan izbor u ovom trenutku gotovo dvije godine od početka pandemije - rekao je Hans Kluge, regionalni direktor WHO-a za Europu.