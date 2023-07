Posljednje fotografije: Posada se spustila Titanom u potpunom mraku, štedjeli su bateriju

Pet putnika koji su se nalazili unutar podmornice Titan koja je doživjela katastrofalnu imploziju u Atlantskom oceanu su posljednje trenutke proveli slušajući glazbu u potpunom mraku te promatrajući stvorenja u dubinama oceana, otkrila je žena Shahzada Dawooda, Christine Dawood.

Podmornica je krenula roniti do olupine Titanika 18. lipnja u osam sati ujutro, a jedan sat i 45 minuta minuti nakon uranjanja je izgubljen svaki kontakt s posadom.

Američka mornarica je u tom trenutku registrirala nekakav zvuk, a kasnije se ispostavilo da je u pitanju bila implozija, dok su pet dana kasnije pronađeni ostaci na morskom dnu. Izvršni direktor OceanGatea Stockton Rush, francuski stručnjak za Titanic Nargeolet te britanski milijarder Hamish Harding, kao i otac i sin Shahzada i Suleman Dawood su vjerovatno umrli odmah. Otac i sin su umalo izbjegli tragediju:

Dawoodovi, koji su iz Surreya koji se nalazi u jugoistočnoj Engleskoj su 14. lipnja odletjeli za Toronto, međutim njihov let za kanadski grad St John's kojim su putovali kako bi se pridružili ekspediciji je otkazan što su iskoristili kao dodatan dan za istraživanje grada. Međutim čak je i idućeg dana njihov let kasnio.

Foto: Reuters

- Bili smo zapravo prilično zabrinuti, rekli smo 'O moj Bože, što ako otkažu i sljedeći let?' Gledajući unatrag, voljela bih da se situacija opravo odvila u tom smjeru - rekla je potresena gospođa Dawood, a prenosi MailOnline.

Putovala je brodom Polar Prince s njihovom kćeri Alinom (17) pri čemu su stigli u luku St John's koja se nalazi u Newfoundlandu. To se sve odvijalo u noći 15. lipnja. Dodala je da su sastanci bili u 7 ujutro i 19 sati te su obuhvaćali i znanstvene razgovore i rasprave o olupini i ekspediciji. Onima koji su se pripremali za spuštanje podmornicom je rečeno da nose debele čarape i šešir jer bi moglo biti vrlo hladno, a na brodu nije bilo WC-a, već samo toaleti, a osim toga putnicima je rečeno da omiljenu glazbu puštaju putem Bluetooth zvučnika. Upozoreni su da će spuštanje biti u mrklom mraku jer su prednja svjetla bila ugašena kako bi se uštedjela baterija kada se spuste.

Christine Dawood je rekla je da je njezin suprug bio uzbuđen kao malo dijete, a još od ranije je par bio fasciniran Titanicom nakon što su 2012. posjetili izložbu u Singapuru, na 100. godišnjicu potonuća broda.

Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Obitelj je prije četiri godine posjetila i Grenland gdje su ih zaintrigirali ledenjaci obloženi santama leda. Tada je Christine pronašla oglas za OceanGate što je i dovelo do toga da se odluče na rijetku ekspediciju. Namjeravala je putovati sa suprugom kako bi bila jedna od rijetkih koja je imala priliku posjetiti olupinu Titanica, međutim zbog pandemije je put bio odgođen. Nakon što se ponovno uspostavila provedba ekspedicija, njezin sin Suleman je bio dovoljno star da krene na putovanje umjesto nje. Sa sobom ponio i Rubikovu kocku, s nadom da će oboriti svjetski rekord u njenom sastavljanju pod vodom. Christine je za New York Times otkrila još jednu značajnu stavku, a to je da su osnivač OceanGatea Stockton Rush, koji je također žrtva implozije podmornice te njegova supruga Wendy otputovali u London kako bi se upiznali sa samim procesom provedbe putovanja, ali je tehnički aspekt ekspedicije bio poprilično nejasan.

- O toj inženjerskoj strani jednostavno nismo imali pojma, to je kao da sjedite u avionu a da ne znate kako motor radi - rekla je Christine, dodajući da su bili zaneseni samom pomisli o ekspediciji. Također je dodala da je njezin suprug obožavao priče koje je spominjao Nargeolet francuski istraživač i stručnjak za Titanik, koji je također bio među onima koji su umrli.

- Održao je prezentaciju o svojih 37 prethodnih ronjenja na Titanic gdje bi pričao o tome kako je u dubinama bio zaglavljen čak tri dana pri čemu bi podmornica bila bez komunikacije. Moj muž je u tom trenutku rekao 'O moj Bože, ovo je fascinantno', lice mu je sjajilo dok je pričao o svim tim stvarima - izjavila je.

Na dan katastrofalne nesreće su putnici bili na palubi u 5 sati ujutro, a Christine je dodala da je bila impresionirana profesionanošću posade, dodajući da se moglo vidjeti da su u pitanju isključivo profesionalci. Suleman i Shahzada imali su svoja odijela tvrtke OceanGate kao i vodootporne hlače, narančastu vodootpornu jaknu, čizme s čeličnim vrhovima, prsluke za spašavanje te kacige.

Sva petorica popela su se u podmornicu, a ronioci su zatvorili otvor. Nažalost, tog istog jutra je gospođa Dawood čula kako je netko rekao da je komunikacija s Titanom izgubljena. Otišla je do mosta, gdje je tim nadgledao spuštanje, i rečeno joj je da ne brine jer bi komunikacija mogla biti nepouzdana. Rečeno joj je da će, ako bude problema, misija prekinuti. Netko joj je u tom trenutku dodao da ne znaju gdje je Titan.

- Stalno sam gledala u ocean, kako bih ih vidjela da izranjaju - rekla je Christine koja nije gubila nadu sve dok nije saznala tragične vijesti.